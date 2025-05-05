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В Москве пройдут сборы Ассоциации ветеранов СВО

В Москве пройдут сборы Ассоциации ветеранов СВО - РИА Новости, 05.05.2025

В Москве пройдут сборы Ассоциации ветеранов СВО

Всероссийские сборы Ассоциации ветеранов специальной военной операции пройдут в Москве с 7 по 9 мая, мероприятие приурочено к 80-летию Победы в Великой... РИА Новости, 05.05.2025

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специальная военная операция на украине

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социальный фонд россии

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Всероссийские сборы Ассоциации ветеранов специальной военной операции пройдут в Москве с 7 по 9 мая, мероприятие приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и году защитника Отечества. Как сообщили в ассоциации, в сборах примут участие более 120 делегатов из всех субъектов Российской Федерации. "Ветераны специальной военной операции встретятся для обмена опытом, обсуждения текущих проектов и планов по дальнейшему развитию организации. Участники Сборов также посетят Парад Победы на Красной площади в качестве гостей. Программа Сборов включает тематические сессии по содействию в поиске пропавших без вести, увековечению памяти погибших участников специальной военной операции, обсуждению лучших региональных практик, а также подписание соглашений о сотрудничестве между Ассоциацией ветеранов СВО и органами власти, в том числе – Социальным фондом России", - говорится в релизе организации. Согласно плану работы сбора, 7 мая в 14:00 пройдёт церемония открытия. Также в этот день состоятся презентация проекта по содействию в трудоустройстве ветеранов спецоперации "Работа для СВОих" совместно с Минстроем России. На следующий день пройдет экспертная сессия "Год защитника Отечества в Российской Федерации: ключевые проекты и точки исторической памяти" с участием руководителей крупнейших всероссийских организаций сферы сохранения исторической правды. 9 мая участники Сборов станут гостями Парада Победы на Красной площади.

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общество, москва, россия, социальный фонд россии, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)