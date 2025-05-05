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Собянин рассказал Путину о социально-экономическом развитии Москвы - РИА Новости, 05.05.2025
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14:27 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/moskva-2015062315.html
Собянин рассказал Путину о социально-экономическом развитии Москвы
Собянин рассказал Путину о социально-экономическом развитии Москвы - РИА Новости, 05.05.2025
Собянин рассказал Путину о социально-экономическом развитии Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин встретился с президентом России Владимиром Путиным и доложил ему об итогах социально-экономического развития Москвы. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T14:27:00+03:00
2025-05-05T14:27:00+03:00
общество
москва
россия
донецк
сергей собянин
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин встретился с президентом России Владимиром Путиным и доложил ему об итогах социально-экономического развития Москвы. В частности, Собянин рассказал, что столица вышла на второе место среди мировых городов по паритету покупательной способности. Экономика города в прошлом году выросла на 5,5%, а за последние шесть лет — на четверть. Также мэр рассказал, что Москва приблизилась по ожидаемой средней продолжительности жизни к 80 годам. Он добавил, что в Москве в 2025 году закончится программа реконструкции поликлиник, а все школы будут полностью современными через несколько лет. Кроме того, Москва в 2025 году продолжит помогать городам-побратимам Донецку и Луганску.
https://ria.ru/20250505/moskva-2015047502.html
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общество, москва, россия, донецк, сергей собянин, владимир путин
Общество, Москва, Россия, Донецк, Сергей Собянин, Владимир Путин
Собянин рассказал Путину о социально-экономическом развитии Москвы

Собянин доложил Путину об итогах социально-экономического развития столицы РФ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин во время встречи - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин во время встречи
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин встретился с президентом России Владимиром Путиным и доложил ему об итогах социально-экономического развития Москвы.
В частности, Собянин рассказал, что столица вышла на второе место среди мировых городов по паритету покупательной способности. Экономика города в прошлом году выросла на 5,5%, а за последние шесть лет — на четверть.
Также мэр рассказал, что Москва приблизилась по ожидаемой средней продолжительности жизни к 80 годам. Он добавил, что в Москве в 2025 году закончится программа реконструкции поликлиник, а все школы будут полностью современными через несколько лет. Кроме того, Москва в 2025 году продолжит помогать городам-побратимам Донецку и Луганску.
Кремль и международный деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
Путин оценил долю Москвы в российской экономике
Вчера, 13:44
 
ОбществоМоскваРоссияДонецкСергей СобянинВладимир Путин
 
 
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