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Москва входит в тройку городских экономик мира, заявил Собянин - РИА Новости, 05.05.2025
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14:25 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/moskva-2015061520.html
Москва входит в тройку городских экономик мира, заявил Собянин
Москва входит в тройку городских экономик мира, заявил Собянин - РИА Новости, 05.05.2025
Москва входит в тройку городских экономик мира, заявил Собянин
Москва входит в тройку крупнейших городских экономик мира по паритету покупательной способности (ППС), занимая второе место, заявил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T14:25:00+03:00
2025-05-05T14:25:00+03:00
москва
россия
нью-йорк (город)
сергей собянин
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Москва входит в тройку крупнейших городских экономик мира по паритету покупательной способности (ППС), занимая второе место, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Президент России Владимир Путин в понедельник провел встречу с Собяниным. "Вы поставили в свое время задачу, чтобы Москва была в топ-5 городов мира по экономике, по паритету покупательной способности. Мы были на пятом месте в 2020 году и в 2023 году вышли на второе место в мире. Причем рядом такие города очень серьезные (на первом месте Нью-Йорк, на третьем - Шанхай - ред.). Конечно, я думаю, что сложно будет удерживать это место с учетом того, как Китай развивается, его города, но мы тоже не стоим на месте", - сказал Собянин. Он подчеркнул, что с учетом инвестиций, кадрового потенциала, возвращения промышленности в город и высокотеха, столице удастся и дальше удерживать эту позицию.
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москва, россия, нью-йорк (город), сергей собянин, владимир путин, экономика
Москва, Россия, Нью-Йорк (город), Сергей Собянин, Владимир Путин, Экономика
Москва входит в тройку городских экономик мира, заявил Собянин

Собянин: Москва входит в тройку городских экономик мира по ППС

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПанорама Москвы с дома на Котельнической набережной в Москве.
Панорама Москвы с дома на Котельнической набережной в Москве. - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Панорама Москвы с дома на Котельнической набережной в Москве.. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Москва входит в тройку крупнейших городских экономик мира по паритету покупательной способности (ППС), занимая второе место, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Президент России Владимир Путин в понедельник провел встречу с Собяниным.
"Вы поставили в свое время задачу, чтобы Москва была в топ-5 городов мира по экономике, по паритету покупательной способности. Мы были на пятом месте в 2020 году и в 2023 году вышли на второе место в мире. Причем рядом такие города очень серьезные (на первом месте Нью-Йорк, на третьем - Шанхай - ред.). Конечно, я думаю, что сложно будет удерживать это место с учетом того, как Китай развивается, его города, но мы тоже не стоим на месте", - сказал Собянин.
Он подчеркнул, что с учетом инвестиций, кадрового потенциала, возвращения промышленности в город и высокотеха, столице удастся и дальше удерживать эту позицию.
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МоскваРоссияНью-Йорк (город)Сергей СобянинВладимир ПутинЭкономика
 
 
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