https://ria.ru/20250505/moskva-2015061520.html

Москва входит в тройку городских экономик мира, заявил Собянин

Москва входит в тройку городских экономик мира, заявил Собянин - РИА Новости, 05.05.2025

Москва входит в тройку городских экономик мира, заявил Собянин

Москва входит в тройку крупнейших городских экономик мира по паритету покупательной способности (ППС), занимая второе место, заявил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T14:25:00+03:00

2025-05-05T14:25:00+03:00

2025-05-05T14:25:00+03:00

москва

россия

нью-йорк (город)

сергей собянин

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Москва входит в тройку крупнейших городских экономик мира по паритету покупательной способности (ППС), занимая второе место, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Президент России Владимир Путин в понедельник провел встречу с Собяниным. "Вы поставили в свое время задачу, чтобы Москва была в топ-5 городов мира по экономике, по паритету покупательной способности. Мы были на пятом месте в 2020 году и в 2023 году вышли на второе место в мире. Причем рядом такие города очень серьезные (на первом месте Нью-Йорк, на третьем - Шанхай - ред.). Конечно, я думаю, что сложно будет удерживать это место с учетом того, как Китай развивается, его города, но мы тоже не стоим на месте", - сказал Собянин. Он подчеркнул, что с учетом инвестиций, кадрового потенциала, возвращения промышленности в город и высокотеха, столице удастся и дальше удерживать эту позицию.

https://ria.ru/20250505/moskva-2015047502.html

москва

россия

нью-йорк (город)

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