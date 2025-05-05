https://ria.ru/20250505/moskva-2015052095.html

Собянин назвал показатель ожидаемой продолжительности жизни в Москве

Собянин назвал показатель ожидаемой продолжительности жизни в Москве - РИА Новости, 05.05.2025

Собянин назвал показатель ожидаемой продолжительности жизни в Москве

Москва приблизилась по ожидаемой средней продолжительности жизни к 80 годам, заявил мэр столицы Сергей Собянин на встрече с президентом России Владимиром... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T14:04:00+03:00

2025-05-05T14:04:00+03:00

2025-05-05T14:05:00+03:00

общество

москва

сергей собянин

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Москва приблизилась по ожидаемой средней продолжительности жизни к 80 годам, заявил мэр столицы Сергей Собянин на встрече с президентом России Владимиром Путиным."Мы приблизились по продолжительности жизни, ожидаемой продолжительности жизни, к 80 годам. В прошлом году - 79,5 (лет - ред.)", - сказал Собянин.

https://ria.ru/20250505/zdorove-2014952188.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, сергей собянин