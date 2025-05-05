https://ria.ru/20250505/moskva-2015052095.html
Собянин назвал показатель ожидаемой продолжительности жизни в Москве
Собянин назвал показатель ожидаемой продолжительности жизни в Москве - РИА Новости, 05.05.2025
Собянин назвал показатель ожидаемой продолжительности жизни в Москве
Москва приблизилась по ожидаемой средней продолжительности жизни к 80 годам, заявил мэр столицы Сергей Собянин на встрече с президентом России Владимиром... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T14:04:00+03:00
2025-05-05T14:04:00+03:00
2025-05-05T14:05:00+03:00
общество
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Москва приблизилась по ожидаемой средней продолжительности жизни к 80 годам, заявил мэр столицы Сергей Собянин на встрече с президентом России Владимиром Путиным."Мы приблизились по продолжительности жизни, ожидаемой продолжительности жизни, к 80 годам. В прошлом году - 79,5 (лет - ред.)", - сказал Собянин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, сергей собянин
Общество, Москва, Сергей Собянин
Собянин назвал показатель ожидаемой продолжительности жизни в Москве
Собянин: Москва по ожидаемой продолжительности жизни приблизилась к 80 годам