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Собянин назвал показатель ожидаемой продолжительности жизни в Москве - РИА Новости, 05.05.2025
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14:04 05.05.2025 (обновлено: 14:05 05.05.2025)
https://ria.ru/20250505/moskva-2015052095.html
Собянин назвал показатель ожидаемой продолжительности жизни в Москве
Собянин назвал показатель ожидаемой продолжительности жизни в Москве - РИА Новости, 05.05.2025
Собянин назвал показатель ожидаемой продолжительности жизни в Москве
Москва приблизилась по ожидаемой средней продолжительности жизни к 80 годам, заявил мэр столицы Сергей Собянин на встрече с президентом России Владимиром... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T14:04:00+03:00
2025-05-05T14:05:00+03:00
общество
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Москва приблизилась по ожидаемой средней продолжительности жизни к 80 годам, заявил мэр столицы Сергей Собянин на встрече с президентом России Владимиром Путиным."Мы приблизились по продолжительности жизни, ожидаемой продолжительности жизни, к 80 годам. В прошлом году - 79,5 (лет - ред.)", - сказал Собянин.
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общество, москва, сергей собянин
Общество, Москва, Сергей Собянин
Собянин назвал показатель ожидаемой продолжительности жизни в Москве

Собянин: Москва по ожидаемой продолжительности жизни приблизилась к 80 годам

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин во время встречи - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин во время встречи
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Москва приблизилась по ожидаемой средней продолжительности жизни к 80 годам, заявил мэр столицы Сергей Собянин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"Мы приблизились по продолжительности жизни, ожидаемой продолжительности жизни, к 80 годам. В прошлом году - 79,5 (лет - ред.)", - сказал Собянин.
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