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Песков назвал Москву крупнейшим с точки зрения успехов регионом
Песков назвал Москву крупнейшим с точки зрения успехов регионом - РИА Новости, 05.05.2025
Песков назвал Москву крупнейшим с точки зрения успехов регионом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал Москву крупнейшим с точки зрения успехов регионом России. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T13:11:00+03:00
2025-05-05T13:11:00+03:00
2025-05-05T13:11:00+03:00
россия
москва
дмитрий песков
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал Москву крупнейшим с точки зрения успехов регионом России. "Собственно, крупнейший с точки зрения экономики, ну, и, наверное, с точки зрения успехов субъект Российской Федерации - наш столичный регион. Поэтому, естественно, президент (России Владимир Путин) общается с (мэром Москвы Сергеем) Собяниным регулярно, постоянно", - сказал Песков журналистам. Он также сообщил, что в понедельник Путин встретится с Собяниным.
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россия, москва, дмитрий песков, владимир путин, экономика
Россия, Москва, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Экономика
Песков назвал Москву крупнейшим с точки зрения успехов регионом
В Кремле назвали Москву крупнейшим с точки зрения экономики регионом