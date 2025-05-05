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Песков назвал Москву крупнейшим с точки зрения успехов регионом - РИА Новости, 05.05.2025
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13:11 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/moskva-2015035268.html
Песков назвал Москву крупнейшим с точки зрения успехов регионом
Песков назвал Москву крупнейшим с точки зрения успехов регионом - РИА Новости, 05.05.2025
Песков назвал Москву крупнейшим с точки зрения успехов регионом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал Москву крупнейшим с точки зрения успехов регионом России. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T13:11:00+03:00
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россия
москва
дмитрий песков
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал Москву крупнейшим с точки зрения успехов регионом России. "Собственно, крупнейший с точки зрения экономики, ну, и, наверное, с точки зрения успехов субъект Российской Федерации - наш столичный регион. Поэтому, естественно, президент (России Владимир Путин) общается с (мэром Москвы Сергеем) Собяниным регулярно, постоянно", - сказал Песков журналистам. Он также сообщил, что в понедельник Путин встретится с Собяниным.
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россия, москва, дмитрий песков, владимир путин, экономика
Россия, Москва, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Экономика
Песков назвал Москву крупнейшим с точки зрения успехов регионом

В Кремле назвали Москву крупнейшим с точки зрения экономики регионом

© РИА Новости / Илья ПиталевМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Москва. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал Москву крупнейшим с точки зрения успехов регионом России.
"Собственно, крупнейший с точки зрения экономики, ну, и, наверное, с точки зрения успехов субъект Российской Федерации - наш столичный регион. Поэтому, естественно, президент (России Владимир Путин) общается с (мэром Москвы Сергеем) Собяниным регулярно, постоянно", - сказал Песков журналистам.
Он также сообщил, что в понедельник Путин встретится с Собяниным.
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РоссияМоскваДмитрий ПесковВладимир ПутинЭкономика
 
 
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