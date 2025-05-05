https://ria.ru/20250505/moskva-2015035268.html

Песков назвал Москву крупнейшим с точки зрения успехов регионом

Песков назвал Москву крупнейшим с точки зрения успехов регионом - РИА Новости, 05.05.2025

Песков назвал Москву крупнейшим с точки зрения успехов регионом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал Москву крупнейшим с точки зрения успехов регионом России. РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T13:11:00+03:00

2025-05-05T13:11:00+03:00

2025-05-05T13:11:00+03:00

россия

москва

дмитрий песков

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал Москву крупнейшим с точки зрения успехов регионом России. "Собственно, крупнейший с точки зрения экономики, ну, и, наверное, с точки зрения успехов субъект Российской Федерации - наш столичный регион. Поэтому, естественно, президент (России Владимир Путин) общается с (мэром Москвы Сергеем) Собяниным регулярно, постоянно", - сказал Песков журналистам. Он также сообщил, что в понедельник Путин встретится с Собяниным.

https://ria.ru/20250206/moskva-1997716939.html

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2025

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россия, москва, дмитрий песков, владимир путин, экономика