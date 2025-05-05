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Полиция Москвы задержала подозреваемых в инсценировке более 500 ДТП - РИА Новости, 05.05.2025
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12:16 05.05.2025 (обновлено: 13:54 05.05.2025)
https://ria.ru/20250505/moskva-2015014025.html
Полиция Москвы задержала подозреваемых в инсценировке более 500 ДТП
Полиция Москвы задержала подозреваемых в инсценировке более 500 ДТП - РИА Новости, 05.05.2025
Полиция Москвы задержала подозреваемых в инсценировке более 500 ДТП
Полиция Москвы задержала восьмерых подозреваемых в инсценировке более 500 ДТП, сообщила представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T12:16:00+03:00
2025-05-05T13:54:00+03:00
происшествия
россия
москва
московская область (подмосковье)
ирина волк
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
волгоградская область
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Полиция Москвы задержала восьмерых подозреваемых в инсценировке более 500 ДТП, сообщила представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале."Автоподставы казались группе мужчин прибыльным делом, пока в их дверь не постучались полицейские. Мои московские коллеги задержали восемь подозреваемых в мошенничестве в сфере автострахования на сумму свыше 100 миллионов рублей", — написала она.По версии следствия, злоумышленники купили несколько подержанных иномарок и использовали их в своем деле. Они провоцировали мнимые аварии и обращались в страховые компании за компенсациями. Фигуранты делили между собой полученные выплаты.&quot;С 2021-го по 2025 год злоумышленники совершили более 500 преднамеренных ДТП&quot;, — уточнила Волк.Подозреваемых задержали оперативники и сотрудники Росгвардии в Москве, Подмосковье и Волгоградской области, их арестовали. Возбуждено дело по статье "Мошенничество в сфере страхования".
https://ria.ru/20250408/avtopodstavy-2009924609.html
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россия
москва
московская область (подмосковье)
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происшествия, россия, москва, московская область (подмосковье), ирина волк, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), волгоградская область
Происшествия, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Ирина Волк, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Волгоградская область
Полиция Москвы задержала подозреваемых в инсценировке более 500 ДТП

Полиция Москвы задержала восьмерых подозреваемых в инсценировке более 500 ДТП

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Полиция Москвы задержала восьмерых подозреваемых в инсценировке более 500 ДТП, сообщила представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.
"Автоподставы казались группе мужчин прибыльным делом, пока в их дверь не постучались полицейские. Мои московские коллеги задержали восемь подозреваемых в мошенничестве в сфере автострахования на сумму свыше 100 миллионов рублей", — написала она.
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По версии следствия, злоумышленники купили несколько подержанных иномарок и использовали их в своем деле. Они провоцировали мнимые аварии и обращались в страховые компании за компенсациями. Фигуранты делили между собой полученные выплаты.
«

"С 2021-го по 2025 год злоумышленники совершили более 500 преднамеренных ДТП", — уточнила Волк.

Подозреваемых задержали оперативники и сотрудники Росгвардии в Москве, Подмосковье и Волгоградской области, их арестовали. Возбуждено дело по статье "Мошенничество в сфере страхования".
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