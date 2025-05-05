https://ria.ru/20250505/moskva-2015014025.html

Полиция Москвы задержала подозреваемых в инсценировке более 500 ДТП

Полиция Москвы задержала подозреваемых в инсценировке более 500 ДТП - РИА Новости, 05.05.2025

Полиция Москвы задержала подозреваемых в инсценировке более 500 ДТП

Полиция Москвы задержала восьмерых подозреваемых в инсценировке более 500 ДТП, сообщила представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале. РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T12:16:00+03:00

2025-05-05T12:16:00+03:00

2025-05-05T13:54:00+03:00

происшествия

россия

москва

московская область (подмосковье)

ирина волк

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Полиция Москвы задержала восьмерых подозреваемых в инсценировке более 500 ДТП, сообщила представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале."Автоподставы казались группе мужчин прибыльным делом, пока в их дверь не постучались полицейские. Мои московские коллеги задержали восемь подозреваемых в мошенничестве в сфере автострахования на сумму свыше 100 миллионов рублей", — написала она.По версии следствия, злоумышленники купили несколько подержанных иномарок и использовали их в своем деле. Они провоцировали мнимые аварии и обращались в страховые компании за компенсациями. Фигуранты делили между собой полученные выплаты."С 2021-го по 2025 год злоумышленники совершили более 500 преднамеренных ДТП", — уточнила Волк.Подозреваемых задержали оперативники и сотрудники Росгвардии в Москве, Подмосковье и Волгоградской области, их арестовали. Возбуждено дело по статье "Мошенничество в сфере страхования".

https://ria.ru/20250408/avtopodstavy-2009924609.html

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происшествия, россия, москва, московская область (подмосковье), ирина волк, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), волгоградская область