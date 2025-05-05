https://ria.ru/20250505/moskva-2014999168.html

В Москве открыли памятную доску Герою Советского Союза Павлу Рыбалко

В Москве открыли памятную доску Герою Советского Союза Павлу Рыбалко - РИА Новости, 05.05.2025

В Москве открыли памятную доску Герою Советского Союза Павлу Рыбалко

Церемония открытия памятной доски дважды Герою Советского Союза маршалу бронетанковых войск Павлу Рыбалко прошла в Москве на одноименной улице, сообщили в... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T11:21:00+03:00

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2025-05-05T11:21:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Церемония открытия памятной доски дважды Герою Советского Союза маршалу бронетанковых войск Павлу Рыбалко прошла в Москве на одноименной улице, сообщили в Минобороны РФ. "В год 80-летия победы в Великой Отечественной войне состоялась торжественная церемония открытия памятной информационной доски дважды Герою Советского Союза маршалу бронетанковых войск Павлу Семеновичу Рыбалко. В церемонии открытия принял участие начальник Главного автобронетанкового управления министерства обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Александр Шестаков", - сказано в сообщении. По инициативе министерства обороны РФ, памятная информационная доска закреплена на фасаде здания на одноименной улице в Москве (ул. Маршала Рыбалко, д. 1). Доска размером 70 на 100 выполнена из бронзы мастерами "Студии военных художников имени М. Б. Грекова". "Благодаря Павлу Семеновичу удалось существенно снизить потери танковых войск, а также выработать новую для Красной армии тактику использования бронетехники в условиях городского боя. В каждой из операций маршал Рыбалко неизменно проявлял себя как отличный стратег и думающий военачальник. Его стремительные действия, мастерство осуществления неожиданных для противника маневров, застигающих врага врасплох, вносили важный вклад в успех проводимых операциях", - сказал Шестаков. Также в церемонии открытия приняли участие внучатая и правнучатая племянницы маршала, офицеры и ветераны Главного автобронетанкового управления Минобороны РФ, представители органов исполнительной власти Щукинского района Москвы.

https://ria.ru/20250430/murashko-2014307696.html

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городское хозяйство москвы, москва, министерство обороны рф (минобороны рф), красная армия