https://ria.ru/20250505/moskva-2014995670.html

После пожара на юго-западе Москвы взяли пробы воздуха

После пожара на юго-западе Москвы взяли пробы воздуха - РИА Новости, 05.05.2025

После пожара на юго-западе Москвы взяли пробы воздуха

Лабораторно-инструментальные исследования параметров атмосферного воздуха проведены в районе пожара на юго-западе Москвы, содержание загрязняющих веществ не... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T11:04:00+03:00

2025-05-05T11:04:00+03:00

2025-05-05T11:04:00+03:00

происшествия

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

взрыв газа в жилом доме на юго-западе москвы

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Лабораторно-инструментальные исследования параметров атмосферного воздуха проведены в районе пожара на юго-западе Москвы, содержание загрязняющих веществ не превысило требований, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора. Пожар произошел на девятом этаже в доме №39 на улице Генерала Тюленева на юго-западе Москвы. Загорелись две квартиры, обрушились перекрытия между восьмым и девятым этажами. В экстренных службах РИА Новости сообщали, что взорвался бытовой газ на девятом этаже. Около 23.00 мск воскресенья возгорание ликвидировали. Погибли три человека. "По поручению территориального отдела управления Роспотребнадзора по городу Москве в Юго-Западном административном округе специалистами лаборатории ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ЮЗАО оперативно проведены лабораторно-инструментальные исследования параметров атмосферного воздуха в трех точках с подветренной стороны… По результатам лабораторно-инструментальных исследований атмосферного воздуха содержание загрязняющих веществ не превысило гигиенических требований", - говорится в сообщении. Отмечается, что исследования проведены по следующим ингредиентам: углерод (сажа / пигмент черный), углерод оксид, взвешенные вещества, взвешенные частицы РМ 2,5 и РМ10.

https://ria.ru/20250505/vzryv-2014994254.html

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происшествия, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), взрыв газа в жилом доме на юго-западе москвы