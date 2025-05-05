Рейтинг@Mail.ru
После пожара на юго-западе Москвы взяли пробы воздуха - РИА Новости, 05.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:04 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/moskva-2014995670.html
После пожара на юго-западе Москвы взяли пробы воздуха
После пожара на юго-западе Москвы взяли пробы воздуха - РИА Новости, 05.05.2025
После пожара на юго-западе Москвы взяли пробы воздуха
Лабораторно-инструментальные исследования параметров атмосферного воздуха проведены в районе пожара на юго-западе Москвы, содержание загрязняющих веществ не... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T11:04:00+03:00
2025-05-05T11:04:00+03:00
происшествия
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
взрыв газа в жилом доме на юго-западе москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/05/2014975966_0:368:2730:1904_1920x0_80_0_0_e4bcf717196794c9efc2b5e5dcd8789a.jpg
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Лабораторно-инструментальные исследования параметров атмосферного воздуха проведены в районе пожара на юго-западе Москвы, содержание загрязняющих веществ не превысило требований, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора. Пожар произошел на девятом этаже в доме №39 на улице Генерала Тюленева на юго-западе Москвы. Загорелись две квартиры, обрушились перекрытия между восьмым и девятым этажами. В экстренных службах РИА Новости сообщали, что взорвался бытовой газ на девятом этаже. Около 23.00 мск воскресенья возгорание ликвидировали. Погибли три человека. "По поручению территориального отдела управления Роспотребнадзора по городу Москве в Юго-Западном административном округе специалистами лаборатории ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ЮЗАО оперативно проведены лабораторно-инструментальные исследования параметров атмосферного воздуха в трех точках с подветренной стороны… По результатам лабораторно-инструментальных исследований атмосферного воздуха содержание загрязняющих веществ не превысило гигиенических требований", - говорится в сообщении. Отмечается, что исследования проведены по следующим ингредиентам: углерод (сажа / пигмент черный), углерод оксид, взвешенные вещества, взвешенные частицы РМ 2,5 и РМ10.
https://ria.ru/20250505/vzryv-2014994254.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/05/2014975966_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_1e34e2153cfca17b967de816bd8e6236.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), взрыв газа в жилом доме на юго-западе москвы
Происшествия, Москва, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Взрыв газа в жилом доме на юго-западе Москвы
После пожара на юго-западе Москвы взяли пробы воздуха

Роспотребнадзор: после пожара на юго-западе Москвы взяли пробы воздуха

© АГН "Москва" / Денис ВоронинЛиквидация последствий пожара в многоэтажном доме на улице Генерала Тюленева в Москве
Ликвидация последствий пожара в многоэтажном доме на улице Генерала Тюленева в Москве - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© АГН "Москва" / Денис Воронин
Ликвидация последствий пожара в многоэтажном доме на улице Генерала Тюленева в Москве
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Лабораторно-инструментальные исследования параметров атмосферного воздуха проведены в районе пожара на юго-западе Москвы, содержание загрязняющих веществ не превысило требований, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.
Пожар произошел на девятом этаже в доме №39 на улице Генерала Тюленева на юго-западе Москвы. Загорелись две квартиры, обрушились перекрытия между восьмым и девятым этажами. В экстренных службах РИА Новости сообщали, что взорвался бытовой газ на девятом этаже. Около 23.00 мск воскресенья возгорание ликвидировали. Погибли три человека.
© АГН "Москва" / Денис ВоронинЛиквидация последствий пожара в многоэтажном доме на улице Генерала Тюленева в Москве
Ликвидация последствий пожара в многоэтажном доме на улице Генерала Тюленева в Москве - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© АГН "Москва" / Денис Воронин
Ликвидация последствий пожара в многоэтажном доме на улице Генерала Тюленева в Москве
"По поручению территориального отдела управления Роспотребнадзора по городу Москве в Юго-Западном административном округе специалистами лаборатории ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ЮЗАО оперативно проведены лабораторно-инструментальные исследования параметров атмосферного воздуха в трех точках с подветренной стороны… По результатам лабораторно-инструментальных исследований атмосферного воздуха содержание загрязняющих веществ не превысило гигиенических требований", - говорится в сообщении.
Отмечается, что исследования проведены по следующим ингредиентам: углерод (сажа / пигмент черный), углерод оксид, взвешенные вещества, взвешенные частицы РМ 2,5 и РМ10.
Ликвидация последствий пожара в многоэтажном доме на улице Генерала Тюленева в Москве - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
Тела погибших при взрыве в Москве направили в морг для опознания
Вчера, 10:57
 
ПроисшествияМоскваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Взрыв газа в жилом доме на юго-западе Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала