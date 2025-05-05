https://ria.ru/20250505/moskva-2014995450.html

Москвичей предупредили об ответственности за запуск беспилотников

Москвичей предупредили об ответственности за запуск беспилотников - РИА Новости, 05.05.2025

Москвичей предупредили об ответственности за запуск беспилотников

Москва является бесполетной зоной для всех видов летательных аппаратов, за несанкционированный запуск правонарушители понесут ответственность, сообщили в... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T11:02:00+03:00

2025-05-05T11:02:00+03:00

2025-05-05T11:02:00+03:00

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москва

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МОСКВА, 4 май - РИА Новости. Москва является бесполетной зоной для всех видов летательных аппаратов, за несанкционированный запуск правонарушители понесут ответственность, сообщили в пресс-службе московского главка МВД России. "В период подготовки масштабных праздничных мероприятий в городе Москве, посвященных 80-летнему юбилею победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., полицейскими усилена работа по пресечению незаконных полетов всех беспилотных летательных аппаратов, включая коптеры, дроны, авиамодели и другие", - говорится в сообщении. Отмечается, что в соответствии с законодательством сотрудники полиции вправе пресечь полет и уничтожить любые беспилотники в целях защиты жизни, здоровья и имущества граждан. В соответствии с положениями закона "О полиции" в отношении таких устройств разрешено применение оружия. Также в сообщается, что гражданин, запустивший беспилотное воздушное судно, привлекается к административной ответственности в рамках статей 11.4 и 11.5 КоАП РФ об административных правонарушениях "Нарушение правил использования воздушного пространства". Статьей предусмотрен штраф до 50 тысяч рублей. Кроме того, жителям и гостям столицы не рекомендуется использовать пиротехнику в связи с участившимися случаями провокаций с ее использованием. Следует воздержаться от запуска петард, фейерверков, ракет и прочих аналогичных изделий в помещениях, с балконов и лоджий, вблизи жилых домов и хозяйственных построек. Нарушение правил использования пиротехнических изделий также повлечет установленную законом ответственность в соответствии со статьей 20.4 КоАП РФ "Нарушение требований пожарной безопасности". В случае наступления более тяжких последствий действия лица, использующего пиротехнику, квалифицируются в соответствии с нормами Уголовного кодекса Российской Федерации.

https://ria.ru/20250409/bespilotniki-2010269049.html

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россия, москва, безопасность