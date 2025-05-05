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В Москве началась программа бесплатной вакцинации домашних животных - РИА Новости, 05.05.2025
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10:49 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/moskva-2014991922.html
В Москве началась программа бесплатной вакцинации домашних животных
В Москве началась программа бесплатной вакцинации домашних животных - РИА Новости, 05.05.2025
В Москве началась программа бесплатной вакцинации домашних животных
Сезонная программа бесплатной вакцинации домашних животных началась в столице, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T10:49:00+03:00
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общество
москва
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Сезонная программа бесплатной вакцинации домашних животных началась в столице, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "В Москве начали работу временные прививочные пункты рядом с площадками для выгула собак. Весной и летом в городе их будет более 100. Найти ближайший пункт вакцинации и ознакомиться с графиком его работы можно на сайте mos.ru. Узнать мобильный прививочный пункт просто - это синяя палатка или спецавтомобиль с логотипом государственной ветеринарной службы Москвы", - говорится в сообщении. Отмечается, что москвичи могут сделать бесплатную вакцинацию питомцу в прививочных пунктах, столичных государственных ветклиниках или на дому.
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общество, москва
Общество, Москва
В Москве началась программа бесплатной вакцинации домашних животных

В Москве началась сезонная программа бесплатной вакцинации домашних животных

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкРабота ветеринарной клиники
Работа ветеринарной клиники - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Работа ветеринарной клиники. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Сезонная программа бесплатной вакцинации домашних животных началась в столице, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
Москве начали работу временные прививочные пункты рядом с площадками для выгула собак. Весной и летом в городе их будет более 100. Найти ближайший пункт вакцинации и ознакомиться с графиком его работы можно на сайте mos.ru. Узнать мобильный прививочный пункт просто - это синяя палатка или спецавтомобиль с логотипом государственной ветеринарной службы Москвы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что москвичи могут сделать бесплатную вакцинацию питомцу в прививочных пунктах, столичных государственных ветклиниках или на дому.
Выставка-пристройство временно бездомных животных - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
В столичном центре "Зеленоград" пройдет выставка-пристройство животных
27 марта, 08:00
 
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