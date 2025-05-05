Ефимов: в московском ЮЗАО инвесторы строят 9 нежилых объектов недвижимости
Ефимов: 9 торговых и административных объектов появятся на юго-западе Москвы
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. На юго-западе Москвы инвесторы строят девять административно-деловых и торговых объектов, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
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"Новые объекты дополнят деловую и коммерческую инфраструктуру юго-запада столицы. Совокупная площадь девяти строящихся зданий составляет почти 435 тысяч квадратных метров. В них разместятся офисы, магазины, точки питания, сервисные службы", – приводит его слова пресс-служба столичного градкомплекса.
Заммэра уточнил, что строительство затрагивает шесть районов юго-запада Москвы: Южное Бутово, Обручевский, Академический, Гагаринский районы, Коньково и Северное Бутово.
Министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что на улице Академика Челомея возводится офисный комплекс площадью 13 тысяч квадратных метров. Он войдет в состав многофункционального жилого комплекса "AFI Park Воронцовский". Девелопером проекта выступает "AFI Development".