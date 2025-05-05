https://ria.ru/20250505/moskva-2014885630.html

Ефимов: в московском ЮЗАО инвесторы строят 9 нежилых объектов недвижимости

Ефимов: в московском ЮЗАО инвесторы строят 9 нежилых объектов недвижимости - РИА Новости, 05.05.2025

Ефимов: в московском ЮЗАО инвесторы строят 9 нежилых объектов недвижимости

На юго-западе Москвы инвесторы строят девять административно-деловых и торговых объектов, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T11:06:00+03:00

2025-05-05T11:06:00+03:00

2025-05-05T11:06:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. На юго-западе Москвы инвесторы строят девять административно-деловых и торговых объектов, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Новые объекты дополнят деловую и коммерческую инфраструктуру юго-запада столицы. Совокупная площадь девяти строящихся зданий составляет почти 435 тысяч квадратных метров. В них разместятся офисы, магазины, точки питания, сервисные службы", – приводит его слова пресс-служба столичного градкомплекса.Заммэра уточнил, что строительство затрагивает шесть районов юго-запада Москвы: Южное Бутово, Обручевский, Академический, Гагаринский районы, Коньково и Северное Бутово.Министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что на улице Академика Челомея возводится офисный комплекс площадью 13 тысяч квадратных метров. Он войдет в состав многофункционального жилого комплекса "AFI Park Воронцовский". Девелопером проекта выступает "AFI Development".

https://ria.ru/20250423/efimov-2012823019.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы