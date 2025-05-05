В России пресекли мошенничество с аккаунтами в Telegram
Полиция пресекла мошенничество с использованием чужих аккаунтов в Telegram
© Depositphotos.com / inkytapeЛоготип мессенджера Telegram
© Depositphotos.com / inkytape
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Полиция пресекла деятельность мошенников, совершивших около тысячи преступлений, связанных с неправомерным доступом к учетным записям на портале госуслуг с использованием чужих аккаунтов в Telegram, ущерб от которых превысил 400 миллионов рублей, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале.
По ее словам, преступники приобретали или арендовали аккаунты в мессенджерах, их целевая аудитория - несовершеннолетние, для которых выплачиваемое вознаграждение порой кажется значительным.
"Сотрудниками управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России пресечена деятельность преступной группы. Её участники подозреваются в том, что организовали в мессенджере Telegram инфраструктуру, которая осуществляла временный доступ к аккаунтам. Их использовали для обеспечения противоправной деятельности колл-центров, находящихся на территории Украины, для совершения мошеннических действий в отношении граждан России", - написала Волк.
По данным следствия, с сентября 2024 по март 2025 года через телеграм-канал были переданы более 11 тысяч аккаунтов. Участники группы могут быть причастны к совершению в РФ порядка тысячи преступлений, связанных с мошенничеством и неправомерным доступом к учетным записям портала "Госуслуги".
"Общая сумма причиненного ущерба превышает 400 млн рублей. Предполагаемый организатор и участник преступной группы были задержаны в Волгоградской и Свердловской областях", - добавила Волк.
Ведется расследование уголовных дел, возбужденных по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В случае использования аккаунта для совершения преступлений полиция в первую очередь придёт к его формальному владельцу. Гражданин, сдавший аккаунт в аренду, рискует оказаться соучастником. В зависимости от тяжести совершенного противоправного деяния возможно реальное лишение свободы, предупредили в МВД