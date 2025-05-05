https://ria.ru/20250505/moshenniki-2014991203.html

В России пресекли мошенничество с аккаунтами в Telegram

В России пресекли мошенничество с аккаунтами в Telegram - РИА Новости, 05.05.2025

В России пресекли мошенничество с аккаунтами в Telegram

Полиция пресекла деятельность мошенников, совершивших около тысячи преступлений, связанных с неправомерным доступом к учетным записям на портале госуслуг с... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T10:45:00+03:00

2025-05-05T10:45:00+03:00

2025-05-05T10:46:00+03:00

происшествия

технологии

россия

украина

ирина волк

telegram

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152134/11/1521341131_0:0:5332:2999_1920x0_80_0_0_15f7cadf318343930805c64963b69af0.jpg

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Полиция пресекла деятельность мошенников, совершивших около тысячи преступлений, связанных с неправомерным доступом к учетным записям на портале госуслуг с использованием чужих аккаунтов в Telegram, ущерб от которых превысил 400 миллионов рублей, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале. По ее словам, преступники приобретали или арендовали аккаунты в мессенджерах, их целевая аудитория - несовершеннолетние, для которых выплачиваемое вознаграждение порой кажется значительным. "Сотрудниками управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России пресечена деятельность преступной группы. Её участники подозреваются в том, что организовали в мессенджере Telegram инфраструктуру, которая осуществляла временный доступ к аккаунтам. Их использовали для обеспечения противоправной деятельности колл-центров, находящихся на территории Украины, для совершения мошеннических действий в отношении граждан России", - написала Волк. По данным следствия, с сентября 2024 по март 2025 года через телеграм-канал были переданы более 11 тысяч аккаунтов. Участники группы могут быть причастны к совершению в РФ порядка тысячи преступлений, связанных с мошенничеством и неправомерным доступом к учетным записям портала "Госуслуги". "Общая сумма причиненного ущерба превышает 400 млн рублей. Предполагаемый организатор и участник преступной группы были задержаны в Волгоградской и Свердловской областях", - добавила Волк. Ведется расследование уголовных дел, возбужденных по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В случае использования аккаунта для совершения преступлений полиция в первую очередь придёт к его формальному владельцу. Гражданин, сдавший аккаунт в аренду, рискует оказаться соучастником. В зависимости от тяжести совершенного противоправного деяния возможно реальное лишение свободы, предупредили в МВД

https://ria.ru/20250504/moshenniki-2014860726.html

https://ria.ru/20250421/moshenniki-2012435201.html

https://ria.ru/20250415/moshennik-2011316456.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, технологии, россия, украина, ирина волк, telegram