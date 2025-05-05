https://ria.ru/20250505/morpekhi-2014974477.html

Морпехи рассказали, как ВСУ атакуют белгородское приграничье

Морпехи рассказали, как ВСУ атакуют белгородское приграничье - РИА Новости, 05.05.2025

Морпехи рассказали, как ВСУ атакуют белгородское приграничье

Штурмовые группы 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота пресекают попытки ВСУ прорваться к Белгородской области, сообщил РИА Новости оператор... РИА Новости, 05.05.2025

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белгородская область

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вооруженные силы украины

тихоокеанский флот вмф россии

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БЕЛГОРОД, 5 мая — РИА Новости. Штурмовые группы 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота пресекают попытки ВСУ прорваться к Белгородской области, сообщил РИА Новости оператор FPV-дронов 155-й бригады морской пехоты ТОФ с позывным Кедр."Работаем сейчас в основном по целям в одном из населенных пунктов и близлежащих к нему лесополосах и роще. Большую часть отбили, однако они все же пытаются прорваться. Но и мы, и штурмовики не даем им это сделать", - говорит Кедр.В свою очередь оператор FPV-дронов с позывным Сынок добавил, что ВСУ продолжают атаки на Краснояружский район малыми группами."Выходят по 3-4 человека. Наша разведка работает хорошо, оперативно нам передают информацию, и мы работаем по целям, - говорит Сынок. - Сейчас выбиваем их из рощ. Прячутся, к слову, хорошо - бывает, внаглую на виду окапываются. Отодвигаем их, чтобы они больше не пытались прорваться".Украинские войска не прекращают обстрелы Белгородской области. Военнослужащие группировки войск "Север" продолжают отбивать атаки ВСУ, пресекая попытки диверсантов прорваться на территорию России.

https://ria.ru/20250504/pvo-2014920117.html

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Расчет FPV-дронов 155-й бригады морской пехоты ТОФ — о боевой работе Расчет FPV-дронов 155-й бригады морской пехоты ТОФ — о боевой работе. 2025-05-05T10:05 true PT2M38S

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белгородская область, россия, вооруженные силы украины, тихоокеанский флот вмф россии