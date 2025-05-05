https://ria.ru/20250505/monetochka-2014992320.html

Монеточка* закрывает бизнес в России

Монеточка* закрывает бизнес в России - РИА Новости, 05.05.2025

Монеточка* закрывает бизнес в России

Певица Елизавета Гырдымова*, известная под псевдонимом Монеточка* подала заявку на ликвидацию своего ИП в России, свидетельствуют данные сервиса автоматической... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T10:50:00+03:00

2025-05-05T10:50:00+03:00

2025-05-05T10:50:00+03:00

шоубиз

россия

украина

монеточка

новости культуры

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155609/61/1556096121_0:172:3025:1874_1920x0_80_0_0_13d4e4073de0617a0e36d5228edbdad7.jpg

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Певица Елизавета Гырдымова*, известная под псевдонимом Монеточка* подала заявку на ликвидацию своего ИП в России, свидетельствуют данные сервиса автоматической проверки контрагентов "Контур.Фокус", с которыми ознакомилось РИА Новости. "Документы на внесение изменений в ЕГРИП: Заявление о государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя", - говорится в карточке физлица. В материалах отмечается, что основной вид деятельности ИП певицы относится к области исполнительских искусств, дата регистрации - 31 августа 2018 года. Гырдымова* числится в реестре иноагентов в РФ с января 2023 года. Как указывал Минюст РФ, она собирала деньги в поддержку недружественной страны – Украины, получала поддержку от иностранных источников, высказывалась против спецоперации и живет за пределами России. В июне и августе 2023 года певица была дважды оштрафована за отсутствие плашки иноагента. А в сентябре прошлого года на Монеточку* завели уголовное дело за уклонение от исполнения обязанностей иноагента, она объявлена в розыск. Ей грозит до двух лет колонии.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России

https://ria.ru/20250331/bykov-2008367714.html

https://ria.ru/20250205/doma-1997485922.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, монеточка, новости культуры