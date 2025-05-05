https://ria.ru/20250505/monetochka-2014992320.html
Монеточка* закрывает бизнес в России
Монеточка* закрывает бизнес в России - РИА Новости, 05.05.2025
Монеточка* закрывает бизнес в России
Певица Елизавета Гырдымова*, известная под псевдонимом Монеточка* подала заявку на ликвидацию своего ИП в России, свидетельствуют данные сервиса автоматической... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T10:50:00+03:00
2025-05-05T10:50:00+03:00
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Певица Елизавета Гырдымова*, известная под псевдонимом Монеточка* подала заявку на ликвидацию своего ИП в России, свидетельствуют данные сервиса автоматической проверки контрагентов "Контур.Фокус", с которыми ознакомилось РИА Новости. "Документы на внесение изменений в ЕГРИП: Заявление о государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя", - говорится в карточке физлица. В материалах отмечается, что основной вид деятельности ИП певицы относится к области исполнительских искусств, дата регистрации - 31 августа 2018 года. Гырдымова* числится в реестре иноагентов в РФ с января 2023 года. Как указывал Минюст РФ, она собирала деньги в поддержку недружественной страны – Украины, получала поддержку от иностранных источников, высказывалась против спецоперации и живет за пределами России. В июне и августе 2023 года певица была дважды оштрафована за отсутствие плашки иноагента. А в сентябре прошлого года на Монеточку* завели уголовное дело за уклонение от исполнения обязанностей иноагента, она объявлена в розыск. Ей грозит до двух лет колонии.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
https://ria.ru/20250331/bykov-2008367714.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, монеточка, новости культуры
Шоубиз, Россия, Украина, Монеточка, Новости культуры
Монеточка* закрывает бизнес в России
Певица Монеточка подала заявку на ликвидацию своего ИП в России
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Певица Елизавета Гырдымова*, известная под псевдонимом Монеточка* подала заявку на ликвидацию своего ИП в России, свидетельствуют данные сервиса автоматической проверки контрагентов "Контур.Фокус", с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Документы на внесение изменений в ЕГРИП: Заявление о государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя", - говорится в карточке физлица.
В материалах отмечается, что основной вид деятельности ИП певицы относится к области исполнительских искусств, дата регистрации - 31 августа 2018 года.
Гырдымова* числится в реестре иноагентов в РФ
с января 2023 года. Как указывал Минюст РФ, она собирала деньги в поддержку недружественной страны – Украины
, получала поддержку от иностранных источников, высказывалась против спецоперации и живет за пределами России.
В июне и августе 2023 года певица была дважды оштрафована за отсутствие плашки иноагента. А в сентябре прошлого года на Монеточку
* завели уголовное дело за уклонение от исполнения обязанностей иноагента, она объявлена в розыск. Ей грозит до двух лет колонии.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России