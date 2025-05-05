https://ria.ru/20250505/moldavija-2014959351.html

В Молдавии стариков штрафуют за георгиевские ленты, заявила оппозиция

В Молдавии стариков штрафуют за георгиевские ленты, заявила оппозиция - РИА Новости, 05.05.2025

В Молдавии стариков штрафуют за георгиевские ленты, заявила оппозиция

Полиция в Молдавии штрафует граждан за ношение георгиевских лент, в том числе беззащитных стариков, сообщил РИА Новости глава координационного комитета "Победа" РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T07:17:00+03:00

2025-05-05T07:17:00+03:00

2025-05-05T09:05:00+03:00

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КИШИНЕВ, 5 мая — РИА Новости. Полиция в Молдавии штрафует граждан за ношение георгиевских лент, в том числе беззащитных стариков, сообщил РИА Новости глава координационного комитета "Победа" Алексей Петрович."Обычно штрафам за ношение георгиевских лент в Молдавии подвергаются либо люди, которые находятся на виду, то есть депутаты, политики, общественные деятели, либо совершенно беззащитные люди — пенсионеры и старики, которые надевают ленту в знак памяти об отцах и дедах, участвовавших в войне. Мы, со своей стороны, как организаторы праздничных мероприятий не будем призывать людей надевать георгиевскую ленту, но мы считаем ее символом памяти, она будет присутствовать на мероприятии ко Дню Победы в этом качестве", — заявил собеседник агентства.Он напомнил, что ранее Кишинев признал георгиевскую ленту символом экстремизма. В 2023 году Конституционный суд страны пояснил, что если физические или юридические лица демонстрируют ее, то полиция должна доказать, что она использовалась как символ войны, агрессии или экстремизма."Практика показывает, что полицейские продолжают штрафовать граждан без каких-либо доказательств, граждане пытаются объяснить, что используют ленту как символ памяти. Формально получается, что лента разрешена как символ памяти и запрещена как символ агрессии. Но на практике определять и решать, чем является лента, должны сотрудники полиции, это оказывается им не по плечу", — добавил Петрович.За последние годы власти Молдавии неоднократно пытались ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в стране выписали более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты.После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой считается президент Майя Санду, в стране проводят политику "беспамятства", направленную на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС принимает спорные законы, среди которых запрет на использование георгиевской ленты и установка памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии.Монументы в честь пособников нацистов появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны.

https://ria.ru/20250504/moldavija-2014836103.html

https://ria.ru/20250429/pobeda-2014064377.html

https://ria.ru/20250425/gagauziya-2013345494.html

https://ria.ru/20250501/moldaviya-2014602985.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, 80-летие победы в великой отечественной войне, кишинев, германия, майя санду