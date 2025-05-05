https://ria.ru/20250505/modi-2015030018.html
Представитель от Индии примет участие в торжествах по случаю юбилея Победы
Представитель от Индии примет участие в торжествах по случаю юбилея Победы - РИА Новости, 05.05.2025
Представитель от Индии примет участие в торжествах по случаю юбилея Победы
Премьер-министр Индии Нарендра Моди в разговоре с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что индийский представитель примет участие в торжественных... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T12:58:00+03:00
2025-05-05T12:58:00+03:00
2025-05-05T13:03:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
индия
россия
москва
владимир путин
нарендра моди
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди в разговоре с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что индийский представитель примет участие в торжественных мероприятиях в Москве по случаю 80-летия Победы, сообщает пресс-служба Кремля."Индийский представитель примет участие в торжественных мероприятиях в Москве", - говорится в сообщении.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Индия, Россия, Москва, Владимир Путин, Нарендра Моди, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Представитель от Индии примет участие в торжествах по случаю юбилея Победы
Представитель от Индии примет участие в торжествах по случаю 80-летия Победы