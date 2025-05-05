https://ria.ru/20250505/modi-2015027676.html

Моди передал Путину поздравления по случаю 80-летия Победы

Моди передал Путину поздравления по случаю 80-летия Победы - РИА Новости, 05.05.2025

Моди передал Путину поздравления по случаю 80-летия Победы

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным передал поздравления по случаю 80-летия Победы и вновь... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T12:49:00+03:00

2025-05-05T12:49:00+03:00

2025-05-05T12:58:00+03:00

россия

80-летие победы в великой отечественной войне

владимир путин

индия

нарендра моди

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979555033_0:311:3086:2047_1920x0_80_0_0_cd5a53c31667139af78a862107933c01.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 мая - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным передал поздравления по случаю 80-летия Победы и вновь пригласил его посетить Индию в этом году для проведения ежегодного саммита, сообщил МИД Индии."Премьер-министр передал приветствия президенту Путину по случаю празднования 80-летия Дня Победы и пригласил его на ежегодный саммит, который состоится в Индии позднее в этом году", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20250505/pobeda-2014888552.html

россия

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, индия, нарендра моди, 80-летие победы в великой отечественной войне