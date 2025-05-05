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Моди передал Путину поздравления по случаю 80-летия Победы
Моди передал Путину поздравления по случаю 80-летия Победы - РИА Новости, 05.05.2025
Моди передал Путину поздравления по случаю 80-летия Победы
Премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным передал поздравления по случаю 80-летия Победы и вновь... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T12:49:00+03:00
2025-05-05T12:49:00+03:00
2025-05-05T12:58:00+03:00
россия
80-летие победы в великой отечественной войне
владимир путин
индия
нарендра моди
80-летие победы в великой отечественной войне
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НЬЮ-ДЕЛИ, 5 мая - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным передал поздравления по случаю 80-летия Победы и вновь пригласил его посетить Индию в этом году для проведения ежегодного саммита, сообщил МИД Индии."Премьер-министр передал приветствия президенту Путину по случаю празднования 80-летия Дня Победы и пригласил его на ежегодный саммит, который состоится в Индии позднее в этом году", - отмечается в сообщении.
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россия, владимир путин, индия, нарендра моди, 80-летие победы в великой отечественной войне
Россия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Владимир Путин, Индия, Нарендра Моди, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Моди передал Путину поздравления по случаю 80-летия Победы
Моди по телефону передал Путину поздравления по случаю 80-летия Победы