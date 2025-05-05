https://ria.ru/20250505/modi--2014969039.html

Моди обсудил с главами ВВС и ВМС варианты ответа на теракт в Пахалгаме

Моди обсудил с главами ВВС и ВМС варианты ответа на теракт в Пахалгаме - РИА Новости, 05.05.2025

Моди обсудил с главами ВВС и ВМС варианты ответа на теракт в Пахалгаме

Премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудил с командующими ВВС и ВМС Индии готовность их родов войск в контексте ответных действий, рассматриваемых после... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T09:11:00+03:00

2025-05-05T09:11:00+03:00

2025-05-05T09:18:00+03:00

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НЬЮ-ДЕЛИ, 5 мая – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудил с командующими ВВС и ВМС Индии готовность их родов войск в контексте ответных действий, рассматриваемых после террористической атаки в Пахалгаме, сообщает издание Indian Express. Отмечается, что несмотря на то, что официального заявления по итогам встреч сделано не было, главы двух родов войск и премьер-министр обсудили ситуацию с безопасностью и имеющиеся варианты. "Командующий ВВС Индии главный маршал авиации Амар Прит Сингх встретился с премьер-министром Нарендрой Моди и, как стало известно, проинформировал его об общей готовности ВВС Индии в контексте вариантов ответных действий, рассматриваемых правительством после террористической атаки в Пахалгаме…. Командующий ВМС адмирал Динеш Трипати выступил перед премьер-министром с речью о ситуации в северной части Аравийского моря. Учитывая продолжающиеся учения ВМС в Аравийском море, все действующие передовые корабли Западного флота с патрульными самолетами и вспомогательными силами флота находятся в море", - сообщает издание. Личные беседы руководителей ВВС и ВМС Индии с премьер-министром состоялись после встречи военного руководства в резиденции премьер-министра 29 апреля, где Моди заявил, что вооруженные силы имеют "полную оперативную свободу в принятии решений о способах, целях и сроках нашего ответа" на террористическую атаку в Пахалгаме. Нападение террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. В ответ на атаку террористов в Джамму и Кашмире Индия предприняла ряд жестких мер против Пакистана, включая высылку пакистанских военных атташе, приостановку действия более чем шестидесятилетнего Договора о водных ресурсах в бассейне реки Инд и немедленное закрытие наземного транзитного пункта Аттари. В свою очередь Пакистан приостановил действие всех двусторонних соглашений с Индией, закрыл свое воздушное пространство для индийских авиакомпаний и заявил, что любая попытка остановить или отвести поток воды, принадлежащей Пакистану в соответствии с договором о водах Инда, а также узурпация прав нижних прибрежных государств будут рассматриваться как акт войны* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20250501/konflikt-2014608989.html

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индия, пакистан, аравийское море, нарендра моди, в мире