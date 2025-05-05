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В Мьянме произошла серия землетрясений - РИА Новости, 05.05.2025
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08:14 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/mjanma-2014962945.html
В Мьянме произошла серия землетрясений
В Мьянме произошла серия землетрясений - РИА Новости, 05.05.2025
В Мьянме произошла серия землетрясений
В Мьянме произошла серия землетрясений, самое сильное из них магнитудой 4,8 было недалеко от границы с Таиландом, сообщил отдел наблюдения за землетрясениями... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T08:14:00+03:00
2025-05-05T08:14:00+03:00
в мире
таиланд
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ДЖАКАРТА, 5 мая - РИА Новости. В Мьянме произошла серия землетрясений, самое сильное из них магнитудой 4,8 было недалеко от границы с Таиландом, сообщил отдел наблюдения за землетрясениями при Метеорологическом департаменте Таиланда. "Самое сильное землетрясение… магнитудой 4,8 было зафиксировано на глубине 10 километров. Эпицентр находился в Мьянме недалеко от границы с Таиландом. Несколько других толчков были зарегистрированы в том же районе с раннего утра до середины утра 5 мая магнитудой от 1,9 до 3,0, в основном с эпицентрами на территории Мьянмы", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что, в частности, землетрясение магнитудой 1,9 произошло в провинции Чианграй, Таиланд, на небольшой глубине всего 2 километра. О разрушениях или пострадавших не сообщалось. "Власти продолжают внимательно следить за ситуацией, особенно на севере Таиланда, который находится вблизи активных линий разломов. Жителям близлежащих районов рекомендуется следить за официальной информацией и предупреждениями", - подчеркнули в ведомстве. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы 28 марта. Толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Число жертв землетрясения в Мьянме достигло 3 798 человек, 5 106 получили ранения, а 106 считаются пропавшими без вести, сообщила бирманская газета Global New Light of Myanmar со ссылкой на власти страны.
https://ria.ru/20250504/zemletryasenie-2014833197.html
https://ria.ru/20250328/zemletryaseniya-2007928080.html
таиланд
мьянма
чианграй (провинция)
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в мире, таиланд, мьянма, чианграй (провинция)
В мире, Таиланд, Мьянма, Чианграй (провинция)
В Мьянме произошла серия землетрясений

В Мьянме произошло несколько землетрясений магнитудой от 1,9 до 4,8

© Depositphotos.com / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© Depositphotos.com / Konstantin Sutyagin
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями. Архивное фото
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ДЖАКАРТА, 5 мая - РИА Новости. В Мьянме произошла серия землетрясений, самое сильное из них магнитудой 4,8 было недалеко от границы с Таиландом, сообщил отдел наблюдения за землетрясениями при Метеорологическом департаменте Таиланда.
"Самое сильное землетрясение… магнитудой 4,8 было зафиксировано на глубине 10 километров. Эпицентр находился в Мьянме недалеко от границы с Таиландом. Несколько других толчков были зарегистрированы в том же районе с раннего утра до середины утра 5 мая магнитудой от 1,9 до 3,0, в основном с эпицентрами на территории Мьянмы", - говорится в сообщении ведомства.
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Отмечается, что, в частности, землетрясение магнитудой 1,9 произошло в провинции Чианграй, Таиланд, на небольшой глубине всего 2 километра. О разрушениях или пострадавших не сообщалось.
"Власти продолжают внимательно следить за ситуацией, особенно на севере Таиланда, который находится вблизи активных линий разломов. Жителям близлежащих районов рекомендуется следить за официальной информацией и предупреждениями", - подчеркнули в ведомстве.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы 28 марта. Толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Число жертв землетрясения в Мьянме достигло 3 798 человек, 5 106 получили ранения, а 106 считаются пропавшими без вести, сообщила бирманская газета Global New Light of Myanmar со ссылкой на власти страны.
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В миреТаиландМьянмаЧианграй (провинция)
 
 
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