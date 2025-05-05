https://ria.ru/20250505/mishustin-2015097531.html
Мишустин сыграл мелодию "Священной войны" на осетинской гармонике
Мишустин сыграл мелодию "Священной войны" на осетинской гармонике - РИА Новости, 05.05.2025
Мишустин сыграл мелодию "Священной войны" на осетинской гармонике
Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе посещения детской музыкальной школы Беслана вместе с одной из учениц сыграл мелодию песни "Священная война" на осетинской РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T16:21:00+03:00
2025-05-05T16:21:00+03:00
2025-05-05T16:24:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
беслан
россия
михаил мишустин
общество
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/05/2015098373_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e98a8f7721ceeb0c38586b6d7ad9d74a.jpg
БЕСЛАН, 5 мая - РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе посещения детской музыкальной школы Беслана вместе с одной из учениц сыграл мелодию песни "Священная война" на осетинской гармонике. Песня "Священная война", ставшая одним из символов Великой Отечественной войны и гимном защиты Отечества, была написана композитором Александром Александровым на стихи поэта Василия Лебедева-Кумача в 1941 году. Глава правительства, который ранее уже демонстрировал свои музыкальные навыки, в частности, умение играть на фортепиано, помог юной ученице музыкальной школы подобрать известную каждому россиянину мелодию песни. Мишустин в понедельник находится в Северной Осетии с рабочей поездкой, он побывал в новой детской музыкальной школе Беслана, получившей имя заслуженного деятеля искусств России, советского и российского композитора, пианиста, дирижера Ацамаза Макоева. Образовательное учреждение рассчитано на 270 учащихся. Оно открылось в Беслане в апреле 2024 года. Школа строилась по генеральному плану комплексного развития города.
беслан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
"Священная война" в исполнении Мишустина и ученицы музыкальной школы Беслана
Мишустин во время посещения детской музыкальной школы в Беслане вместе с одной из учениц сыграл "Священную войну" на осетинской гармонике.
2025-05-05T16:21
true
PT0M20S
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/05/2015098373_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_3c021c3eca9fd388f725489e587e223b.jpg
Мишустин на мемориале "Город ангелов"
Премьер сейчас находится в Северной Осетии с рабочим визитом. Например, он уже побывал в новой детской музыкальной школе в Беслане.
Планируется, что Мишустин в ходе поездки также ознакомится с результатами реализации генплана развития Беслана, побеседует с главой республики Меняйло.
2025-05-05T16:21
true
PT0M33S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
беслан, россия, михаил мишустин, общество, 80-летие победы в великой отечественной войне, видео
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Беслан, Россия, Михаил Мишустин, Общество, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Мишустин сыграл мелодию "Священной войны" на осетинской гармонике
Мишустин в Беслане сыграл мелодию "Священной войны" на осетинской гармонике