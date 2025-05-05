https://ria.ru/20250505/mishustin-2015097531.html

Мишустин сыграл мелодию "Священной войны" на осетинской гармонике

Мишустин сыграл мелодию "Священной войны" на осетинской гармонике - РИА Новости, 05.05.2025

Мишустин сыграл мелодию "Священной войны" на осетинской гармонике

Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе посещения детской музыкальной школы Беслана вместе с одной из учениц сыграл мелодию песни "Священная война" на осетинской РИА Новости, 05.05.2025

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80-летие победы в великой отечественной войне

беслан

россия

михаил мишустин

общество

80-летие победы в великой отечественной войне

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БЕСЛАН, 5 мая - РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе посещения детской музыкальной школы Беслана вместе с одной из учениц сыграл мелодию песни "Священная война" на осетинской гармонике. Песня "Священная война", ставшая одним из символов Великой Отечественной войны и гимном защиты Отечества, была написана композитором Александром Александровым на стихи поэта Василия Лебедева-Кумача в 1941 году. Глава правительства, который ранее уже демонстрировал свои музыкальные навыки, в частности, умение играть на фортепиано, помог юной ученице музыкальной школы подобрать известную каждому россиянину мелодию песни. Мишустин в понедельник находится в Северной Осетии с рабочей поездкой, он побывал в новой детской музыкальной школе Беслана, получившей имя заслуженного деятеля искусств России, советского и российского композитора, пианиста, дирижера Ацамаза Макоева. Образовательное учреждение рассчитано на 270 учащихся. Оно открылось в Беслане в апреле 2024 года. Школа строилась по генеральному плану комплексного развития города.

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"Священная война" в исполнении Мишустина и ученицы музыкальной школы Беслана Мишустин во время посещения детской музыкальной школы в Беслане вместе с одной из учениц сыграл "Священную войну" на осетинской гармонике. 2025-05-05T16:21 true PT0M20S

Мишустин на мемориале "Город ангелов" Премьер сейчас находится в Северной Осетии с рабочим визитом. Например, он уже побывал в новой детской музыкальной школе в Беслане. Планируется, что Мишустин в ходе поездки также ознакомится с результатами реализации генплана развития Беслана, побеседует с главой республики Меняйло. 2025-05-05T16:21 true PT0M33S

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Ольга Фомченкова

беслан, россия, михаил мишустин, общество, 80-летие победы в великой отечественной войне, видео