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Мишустин сыграл мелодию "Священной войны" на осетинской гармонике - РИА Новости, 05.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
16:21 05.05.2025 (обновлено: 16:24 05.05.2025)
https://ria.ru/20250505/mishustin-2015097531.html
Мишустин сыграл мелодию "Священной войны" на осетинской гармонике
Мишустин сыграл мелодию "Священной войны" на осетинской гармонике - РИА Новости, 05.05.2025
Мишустин сыграл мелодию "Священной войны" на осетинской гармонике
Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе посещения детской музыкальной школы Беслана вместе с одной из учениц сыграл мелодию песни "Священная война" на осетинской РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T16:21:00+03:00
2025-05-05T16:24:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
беслан
россия
михаил мишустин
общество
80-летие победы в великой отечественной войне
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БЕСЛАН, 5 мая - РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе посещения детской музыкальной школы Беслана вместе с одной из учениц сыграл мелодию песни "Священная война" на осетинской гармонике. Песня "Священная война", ставшая одним из символов Великой Отечественной войны и гимном защиты Отечества, была написана композитором Александром Александровым на стихи поэта Василия Лебедева-Кумача в 1941 году. Глава правительства, который ранее уже демонстрировал свои музыкальные навыки, в частности, умение играть на фортепиано, помог юной ученице музыкальной школы подобрать известную каждому россиянину мелодию песни. Мишустин в понедельник находится в Северной Осетии с рабочей поездкой, он побывал в новой детской музыкальной школе Беслана, получившей имя заслуженного деятеля искусств России, советского и российского композитора, пианиста, дирижера Ацамаза Макоева. Образовательное учреждение рассчитано на 270 учащихся. Оно открылось в Беслане в апреле 2024 года. Школа строилась по генеральному плану комплексного развития города.
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"Священная война" в исполнении Мишустина и ученицы музыкальной школы Беслана
Мишустин во время посещения детской музыкальной школы в Беслане вместе с одной из учениц сыграл "Священную войну" на осетинской гармонике.
2025-05-05T16:21
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Мишустин на мемориале "Город ангелов"
Премьер сейчас находится в Северной Осетии с рабочим визитом. Например, он уже побывал в новой детской музыкальной школе в Беслане. Планируется, что Мишустин в ходе поездки также ознакомится с результатами реализации генплана развития Беслана, побеседует с главой республики Меняйло.
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беслан, россия, михаил мишустин, общество, 80-летие победы в великой отечественной войне, видео
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Беслан, Россия, Михаил Мишустин, Общество, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Мишустин сыграл мелодию "Священной войны" на осетинской гармонике
БЕСЛАН, 5 мая - РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе посещения детской музыкальной школы Беслана вместе с одной из учениц сыграл мелодию песни "Священная война" на осетинской гармонике.
2025-05-05T16:21
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Мишустин сыграл мелодию "Священной войны" на осетинской гармонике

Мишустин в Беслане сыграл мелодию "Священной войны" на осетинской гармонике

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БЕСЛАН, 5 мая - РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе посещения детской музыкальной школы Беслана вместе с одной из учениц сыграл мелодию песни "Священная война" на осетинской гармонике.
Песня "Священная война", ставшая одним из символов Великой Отечественной войны и гимном защиты Отечества, была написана композитором Александром Александровым на стихи поэта Василия Лебедева-Кумача в 1941 году.
Глава правительства, который ранее уже демонстрировал свои музыкальные навыки, в частности, умение играть на фортепиано, помог юной ученице музыкальной школы подобрать известную каждому россиянину мелодию песни.
Мишустин в понедельник находится в Северной Осетии с рабочей поездкой, он побывал в новой детской музыкальной школе Беслана, получившей имя заслуженного деятеля искусств России, советского и российского композитора, пианиста, дирижера Ацамаза Макоева. Образовательное учреждение рассчитано на 270 учащихся. Оно открылось в Беслане в апреле 2024 года. Школа строилась по генеральному плану комплексного развития города.
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеБесланРоссияМихаил МишустинОбщество80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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