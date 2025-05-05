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Мишустин обсудил с главой Северной Осетии развитие туризма в регионе - РИА Новости, 05.05.2025
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Туризм
 
15:56 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/mishustin-2015087595.html
Мишустин обсудил с главой Северной Осетии развитие туризма в регионе
Мишустин обсудил с главой Северной Осетии развитие туризма в регионе - РИА Новости, 05.05.2025
Мишустин обсудил с главой Северной Осетии развитие туризма в регионе
Премьер-министр Михаил Мишустин провел рабочую встречу с главой Северной Осетии - Алания Сергеем Меняйло и обсудил развитие туризма в регионе. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T15:56:00+03:00
2025-05-05T15:56:00+03:00
туризм
жкх
россия
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михаил мишустин
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ростелеком
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СТАНИЦА АРХОНСКАЯ (Республика Северная Осетия - Алания), 5 мая - РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин провел рабочую встречу с главой Северной Осетии - Алания Сергеем Меняйло и обсудил развитие туризма в регионе. Глава правительство выразил надежду на то, что курорт "Мамисон" будет развиваться согласно плану. "Президент поручил увеличить турпоток в Россию. Мы создали для этого множество инструментов, и, конечно, такое красивое место, как Северная Осетия - Алания не может не привлекать туристов. Знаю, что турпоток увеличивается, и вы очень активно сами лично занимались курортом "Мамисон", - сказал премьер, обращаюсь к своему собеседник. По его мнению, курорт замечательно выглядит. "Конечно, хотелось бы, чтобы тоже было все в срок реализовано", - подчеркнул Мишустин. Премьер напомнил, что в 2024 году по просьбе главы региона правительства выделило 600 миллионов рублей на достройку дороги. Он поинтересовался, достроена ли они и как обстоят дела с реализацией планов развития курорта. По словам Меняйло, до запуска курорта эту дорогу невозможно было запустить. "Сегодня технический запуск курорта "Мамисон" проведен, две канатные дороги 17 километров трасс (из 49 километров запущено)", - отчитался глава республики. Он уточнил, что трассы будут всех уровней и сложностей. При этом их ширина - 100-150-200 метров. Аналогов такого в мире нет. "Дорога достроена, тоннель расширен, вся инженерная инфраструктуру построена и подведена: вода, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение. Плюс к концу этого года будет газоснабжение", - отчитался Меняйло. Отдельные слова благодарности Меняйло выразил за поддержку строительства мест размещения глэмпингов. "Более миллиарда это поддержка, и сегодня эти глэмпинги уже принимают людей", - добавил он. По мнению Меняйло, оказанные меры поддержки вкупе с эффектом от реконструкции второй очереди аэропорта позволят принимать гостей и обеспечивать для них интересные туристические маршруты, в том числе исторические, кулинарные и другие. Мишустин обратил внимание на то, что для привлечения туристов в республике нужно решить вопрос с водоснабжением. "Это важнейший вопрос, многое было сделано. За три года примерно правительство около двух с лишними миллиардов рублей на эти цели", - констатировал премьер. Меняйло сообщил, что в настоящий момент в региональном водоканале работает порядка 2,5 тысячи человек. Была выровнена тарифная политика "До 2027 года - поэтапное повышение тарифов", - рассказал губернатор. Он добавил, что ряд объектов уже завершен. Было построено более тысячи километров магистральных водоводов. "Сегодня воду проводим в те села, населенные пункты, где воды не было, поэтому в рамках создания этой единой системы водоснабжения мы сегодня работаем с Ростелекомом и Сбербанком по созданию единой платежной квитанции. Собираем с платежей уже более 80% и до конца года доведем собираемость до 96-98%", - сказал Меняйло, отметив, что это позволит водоканалу создать свою ремонтную программу и инвестиционную программу. Источником послужат средства от повышения тарифов и те деньги, которые раньше не дособирались. "Это не может не радовать, потому что снабжение чистой питьевой водой - очень важный вопрос и для жителей местных, и для туристов", - поблагодарил Мишустин Меняйло, отметив его вклад в развитие республики. Премьер подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин держит на контроле все мероприятия, связанные с социально-экономическим развитием региона. "Хочу, пользуясь случаем вас и в вашим лице жителей региона, который вы возглавляете, поздравить с наступающим 80-летием великой Победы. Вы сами офицер, служили много лет Родине. Знаю, как вы относитесь к памяти, в том числе о войне. Здесь, без сомнения, хочу пожелать удач, чтобы все планы, которые перед вами ставит президент, которые есть в республике, были выполнены", - подытожил Мишустин. Меняйло поблагодарил и сообщил, к Дню Победы реализуется акция "Посмотри на их лица". Сто процентов рекламных конструкций в республике заняты лицами ветеранов. "Это порядка 12 тысяч портретов", - сказал глава региона.
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жкх, россия, сергей меняйло, михаил мишустин, владимир путин, ростелеком, сбербанк россии
Туризм, ЖКХ, Россия, Сергей Меняйло, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Ростелеком, Сбербанк России
Мишустин обсудил с главой Северной Осетии развитие туризма в регионе

Мишустин провел встречу с Меняйло и обсудил развитие туризма в Северной Осетии

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин с главой Северной Осетии - Алания Сергеем Меняйло
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин с главой Северной Осетии - Алания Сергеем Меняйло - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин с главой Северной Осетии - Алания Сергеем Меняйло
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СТАНИЦА АРХОНСКАЯ (Республика Северная Осетия - Алания), 5 мая - РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин провел рабочую встречу с главой Северной Осетии - Алания Сергеем Меняйло и обсудил развитие туризма в регионе.
Глава правительство выразил надежду на то, что курорт "Мамисон" будет развиваться согласно плану.
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"Президент поручил увеличить турпоток в Россию. Мы создали для этого множество инструментов, и, конечно, такое красивое место, как Северная Осетия - Алания не может не привлекать туристов. Знаю, что турпоток увеличивается, и вы очень активно сами лично занимались курортом "Мамисон", - сказал премьер, обращаюсь к своему собеседник. По его мнению, курорт замечательно выглядит. "Конечно, хотелось бы, чтобы тоже было все в срок реализовано", - подчеркнул Мишустин.
Премьер напомнил, что в 2024 году по просьбе главы региона правительства выделило 600 миллионов рублей на достройку дороги. Он поинтересовался, достроена ли они и как обстоят дела с реализацией планов развития курорта.
По словам Меняйло, до запуска курорта эту дорогу невозможно было запустить. "Сегодня технический запуск курорта "Мамисон" проведен, две канатные дороги 17 километров трасс (из 49 километров запущено)", - отчитался глава республики. Он уточнил, что трассы будут всех уровней и сложностей. При этом их ширина - 100-150-200 метров. Аналогов такого в мире нет. "Дорога достроена, тоннель расширен, вся инженерная инфраструктуру построена и подведена: вода, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение. Плюс к концу этого года будет газоснабжение", - отчитался Меняйло.
Отдельные слова благодарности Меняйло выразил за поддержку строительства мест размещения глэмпингов. "Более миллиарда это поддержка, и сегодня эти глэмпинги уже принимают людей", - добавил он. По мнению Меняйло, оказанные меры поддержки вкупе с эффектом от реконструкции второй очереди аэропорта позволят принимать гостей и обеспечивать для них интересные туристические маршруты, в том числе исторические, кулинарные и другие.
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Мишустин обратил внимание на то, что для привлечения туристов в республике нужно решить вопрос с водоснабжением. "Это важнейший вопрос, многое было сделано. За три года примерно правительство около двух с лишними миллиардов рублей на эти цели", - констатировал премьер. Меняйло сообщил, что в настоящий момент в региональном водоканале работает порядка 2,5 тысячи человек. Была выровнена тарифная политика "До 2027 года - поэтапное повышение тарифов", - рассказал губернатор. Он добавил, что ряд объектов уже завершен. Было построено более тысячи километров магистральных водоводов. "Сегодня воду проводим в те села, населенные пункты, где воды не было, поэтому в рамках создания этой единой системы водоснабжения мы сегодня работаем с Ростелекомом и Сбербанком по созданию единой платежной квитанции. Собираем с платежей уже более 80% и до конца года доведем собираемость до 96-98%", - сказал Меняйло, отметив, что это позволит водоканалу создать свою ремонтную программу и инвестиционную программу. Источником послужат средства от повышения тарифов и те деньги, которые раньше не дособирались.
"Это не может не радовать, потому что снабжение чистой питьевой водой - очень важный вопрос и для жителей местных, и для туристов", - поблагодарил Мишустин Меняйло, отметив его вклад в развитие республики.
Премьер подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин держит на контроле все мероприятия, связанные с социально-экономическим развитием региона. "Хочу, пользуясь случаем вас и в вашим лице жителей региона, который вы возглавляете, поздравить с наступающим 80-летием великой Победы. Вы сами офицер, служили много лет Родине. Знаю, как вы относитесь к памяти, в том числе о войне. Здесь, без сомнения, хочу пожелать удач, чтобы все планы, которые перед вами ставит президент, которые есть в республике, были выполнены", - подытожил Мишустин. Меняйло поблагодарил и сообщил, к Дню Победы реализуется акция "Посмотри на их лица". Сто процентов рекламных конструкций в республике заняты лицами ветеранов. "Это порядка 12 тысяч портретов", - сказал глава региона.
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