https://ria.ru/20250505/mishustin-2015021959.html

Мишустин прилетел в Северную Осетию с рабочим визитом

Мишустин прилетел в Северную Осетию с рабочим визитом - РИА Новости, 05.05.2025

Мишустин прилетел в Северную Осетию с рабочим визитом

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прилетел в Северную Осетию с рабочим визитом, в программе главы кабмина, в частности, предусмотрено посещение мемориального... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T12:35:00+03:00

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2025-05-05T12:35:00+03:00

беслан

владикавказ

пригородный район

михаил мишустин

сергей меняйло

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ВЛАДИКАВКАЗ, 5 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прилетел в Северную Осетию с рабочим визитом, в программе главы кабмина, в частности, предусмотрено посещение мемориального комплекса "Город ангелов" в Беслане, социальных учреждений и сельхозпредприятия, а также встреча с руководством региона, передает корреспондент РИА Новости. Самолет председателя правительства сел в международном аэропорту Владикавказа. В ходе визита в Беслан ожидается возложение цветов на мемориальном комплексе "Город ангелов", посещение Детской музыкальной школы имени Ацамаза Макоева и Дома детского творчества. Кроме того, глава кабмина ознакомится с результатами реализации генплана социально-экономического развития Беслана в рамках перечня мероприятий социально-экономического развития Северной Осетии. Также Мишустин посетит предприятие "Казачий хутор" в Пригородном районе и побеседует с главой республики Сергеем Меняйло.

https://ria.ru/20240903/beslan-1970192724.html

https://ria.ru/20250504/beslan-2014874125.html

беслан

владикавказ

пригородный район

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беслан, владикавказ, пригородный район, михаил мишустин, сергей меняйло