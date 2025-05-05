https://ria.ru/20250505/meropriyatiya-2015071794.html

В СВР обвинили Европу в реваншизме

В СВР обвинили Европу в реваншизме - РИА Новости, 05.05.2025

В СВР обвинили Европу в реваншизме

Решение Берлина не допускать послов России и Белоруссии на мероприятия по случаю 80-летия Победы свидетельствует о реваншистских подходах, заявили в понедельник РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T14:57:00+03:00

2025-05-05T14:57:00+03:00

2025-05-05T14:58:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

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россия

белоруссия

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Решение Берлина не допускать послов России и Белоруссии на мероприятия по случаю 80-летия Победы свидетельствует о реваншистских подходах, заявили в понедельник в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ. "Европа продолжает придерживаться реваншистских подходов, несмотря на осознание угроз собственной репутации, продолжает придерживаться реваншистских подходов к 80-й годовщине Победы над фашистской Германией и потакать авантюрным инициативам неонацистского киевского режима. Именно так следует трактовать решение властей ФРГ не допускать послов РФ и Белоруссии на памятные мероприятия по всей стране", - говорится в сообщении пресс-бюро."Цинизм европейцев усугубляется планами правителей некоторых стран ЕС принять приглашение Зеленского прибыть в Киев для участия в мероприятиях, "альтернативных" торжествам 9 мая в Москве, а также предостережениями главы европейской дипломатии Каи Каллас в адрес стран-членов и кандидатов на вступление в Евросоюз в случае приезда их представителей на празднование в РФ, о чем уже заявили лидеры Словакии и Сербии", - добавили в пресс-бюро СВР.

https://ria.ru/20250405/zakharova-2009487796.html

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в мире, россия, белоруссия, германия