https://ria.ru/20250505/megafon-2015009593.html

"Мегафон" заработал штатно после сообщений о сбоях

"Мегафон" заработал штатно после сообщений о сбоях - РИА Новости, 05.05.2025

"Мегафон" заработал штатно после сообщений о сбоях

Россияне сообщают о сбое в работе связи "Мегафона", свидетельствуют данные детектора по отслеживанию сбоев Downdetector, при этом оператор сообщил РИА Новости,... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T11:55:00+03:00

2025-05-05T11:55:00+03:00

2025-05-05T11:55:00+03:00

общество

технологии

москва

мтс

билайн

мегафон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/90087/98/900879821_0:142:2855:1748_1920x0_80_0_0_82474a7ddacb38d38e2852e541117254.jpg

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Россияне сообщают о сбое в работе связи "Мегафона", свидетельствуют данные детектора по отслеживанию сбоев Downdetector, при этом оператор сообщил РИА Новости, что сеть работает штатно, трудности возникли по не зависящим от него причинам. Так, согласно детектору, насчитывается почти 1 тысяча жалоб, в основном они поступают из Москвы. В 93% случаев в качестве сбоя пользователи указали общий сбой. "Сейчас могут наблюдаться сложности с работой интернета. Наша сеть работает стабильно, ограничений со стороны "Мегафона" нет. Трудности возникли по не зависящим от нас причинам", - сообщили в компании. В понедельник около 11.00 мск россияне начали жаловаться на работу мобильной связи и интернета операторов Т2, МТС и "Билайн", больше всего жалоб также в Москве. В "Билайне" РИА Новости сообщили, что сейчас мобильная связь в Москве может работать с перерывами по не зависящим от оператора причинам, и посоветовали использовать Wi-Fi для доступа в интернет. В МТС и Т2 отказались от комментариев.

https://ria.ru/20250505/bilayn-2015008022.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, москва, мтс, билайн, мегафон