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На Кубани загорелась кровля хлебозавода - РИА Новости, 05.05.2025
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09:08 05.05.2025 (обновлено: 09:09 05.05.2025)
https://ria.ru/20250505/mchs-2014968465.html
На Кубани загорелась кровля хлебозавода
На Кубани загорелась кровля хлебозавода - РИА Новости, 05.05.2025
На Кубани загорелась кровля хлебозавода
Кровля здания хлебозавода горела на площади 250 квадратных метров в Апшеронске на Кубани, пожар потушен, сообщили журналистам в краевом ГУМЧС. РИА Новости, 05.05.2025
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происшествия
апшеронск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОДАР, 5 мая - РИА Новости. Кровля здания хлебозавода горела на площади 250 квадратных метров в Апшеронске на Кубани, пожар потушен, сообщили журналистам в краевом ГУМЧС. Уточняется, что пожар произошёл в понедельник в 04.24 мск в городе Апшеронске на улице Пролетарская. "Произошло возгорание кровли одноэтажного здания на площади 250 квадратных метров. В 05.15 - локализация пожара. в 08.20 - ликвидация последствий пожара", - сообщили в ведомстве, уточнив, что это здание принадлежит хлебозаводу. Всего к ликвидации возгорания привлекалось от МЧС России 14 человек и 4 единицы техники. По данным онлайн-карт, завод больше не работает.
https://ria.ru/20250324/pozhar-2006955027.html
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происшествия, апшеронск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Апшеронск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Кубани загорелась кровля хлебозавода

МЧС: в Апшеронске загорелась кровля хлебозавода

© СоцсетиПожар в Апшеронске. Кадр видео
Пожар в Апшеронске. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© Соцсети
Пожар в Апшеронске. Кадр видео
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КРАСНОДАР, 5 мая - РИА Новости. Кровля здания хлебозавода горела на площади 250 квадратных метров в Апшеронске на Кубани, пожар потушен, сообщили журналистам в краевом ГУМЧС.
Уточняется, что пожар произошёл в понедельник в 04.24 мск в городе Апшеронске на улице Пролетарская.
"Произошло возгорание кровли одноэтажного здания на площади 250 квадратных метров. В 05.15 - локализация пожара. в 08.20 - ликвидация последствий пожара", - сообщили в ведомстве, уточнив, что это здание принадлежит хлебозаводу.
Всего к ликвидации возгорания привлекалось от МЧС России 14 человек и 4 единицы техники.
По данным онлайн-карт, завод больше не работает.
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ПроисшествияАпшеронскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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