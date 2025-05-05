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На Кубани загорелась кровля хлебозавода
На Кубани загорелась кровля хлебозавода - РИА Новости, 05.05.2025
На Кубани загорелась кровля хлебозавода
Кровля здания хлебозавода горела на площади 250 квадратных метров в Апшеронске на Кубани, пожар потушен, сообщили журналистам в краевом ГУМЧС. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T09:08:00+03:00
2025-05-05T09:08:00+03:00
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КРАСНОДАР, 5 мая - РИА Новости. Кровля здания хлебозавода горела на площади 250 квадратных метров в Апшеронске на Кубани, пожар потушен, сообщили журналистам в краевом ГУМЧС. Уточняется, что пожар произошёл в понедельник в 04.24 мск в городе Апшеронске на улице Пролетарская. "Произошло возгорание кровли одноэтажного здания на площади 250 квадратных метров. В 05.15 - локализация пожара. в 08.20 - ликвидация последствий пожара", - сообщили в ведомстве, уточнив, что это здание принадлежит хлебозаводу. Всего к ликвидации возгорания привлекалось от МЧС России 14 человек и 4 единицы техники. По данным онлайн-карт, завод больше не работает.
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происшествия, апшеронск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Апшеронск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Кубани загорелась кровля хлебозавода
МЧС: в Апшеронске загорелась кровля хлебозавода