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"Что случилось?" Маск отреагировал на новость о ВМС России и Британии - РИА Новости, 05.05.2025
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09:04 05.05.2025 (обновлено: 14:22 05.05.2025)
https://ria.ru/20250505/mask-2014967623.html
"Что случилось?" Маск отреагировал на новость о ВМС России и Британии
"Что случилось?" Маск отреагировал на новость о ВМС России и Британии - РИА Новости, 05.05.2025
"Что случилось?" Маск отреагировал на новость о ВМС России и Британии
Американский миллиардер Илон Маск посмеялся в соцсети X над британскими ВМС после сравнения с российским флотом. Так он отреагировал на пост пользователя со... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T09:04:00+03:00
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россия
илон маск
в мире
великобритания
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск посмеялся в соцсети X над британскими ВМС после сравнения с российским флотом. Так он отреагировал на пост пользователя со ссылкой на Responsible Statecraft, что с 2011 года Россия построила 27 подводных лодок, шесть больших фрегатов, девять корветов и 16 ракетных катеров, на которых установлены современные ракеты. Тем временем Британия отправила четыре корабля, в том числе один авианосец, в мировое турне "Посмотрите на нас", оставив девять боеготовых кораблей для защиты родных вод, добавил пользователь. "Что случилось с хваленым британским военно-морским флотом?" — поинтересовался Маск. В конце марта президент России Владимир Путин заявил, что готовится стратегия развития ВМФ и программа строительства кораблей до 2050 года и добавил, что флот составляет основу стратегической безопасности страны.
https://ria.ru/20250218/patrushev-1999973457.html
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россия, илон маск, в мире, великобритания
Россия, Илон Маск, В мире, Великобритания
"Что случилось?" Маск отреагировал на новость о ВМС России и Британии

Маск посмеялся над британскими ВМС после сравнения с российским флотом

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкКорабли ВМФ России в кильватерном строю на Главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ России в Кронштадте
Корабли ВМФ России в кильватерном строю на Главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ России в Кронштадте - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Корабли ВМФ России в кильватерном строю на Главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ России в Кронштадте. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск посмеялся в соцсети X над британскими ВМС после сравнения с российским флотом.

Так он отреагировал на пост пользователя со ссылкой на Responsible Statecraft, что с 2011 года Россия построила 27 подводных лодок, шесть больших фрегатов, девять корветов и 16 ракетных катеров, на которых установлены современные ракеты. Тем временем Британия отправила четыре корабля, в том числе один авианосец, в мировое турне "Посмотрите на нас", оставив девять боеготовых кораблей для защиты родных вод, добавил пользователь.

"Что случилось с хваленым британским военно-морским флотом?" — поинтересовался Маск.

В конце марта президент России Владимир Путин заявил, что готовится стратегия развития ВМФ и программа строительства кораблей до 2050 года и добавил, что флот составляет основу стратегической безопасности страны.
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