"Что случилось?" Маск отреагировал на новость о ВМС России и Британии
Маск посмеялся над британскими ВМС после сравнения с российским флотом
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкКорабли ВМФ России в кильватерном строю на Главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ России в Кронштадте
Корабли ВМФ России в кильватерном строю на Главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ России в Кронштадте. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск посмеялся в соцсети X над британскими ВМС после сравнения с российским флотом.
Так он отреагировал на пост пользователя со ссылкой на Responsible Statecraft, что с 2011 года Россия построила 27 подводных лодок, шесть больших фрегатов, девять корветов и 16 ракетных катеров, на которых установлены современные ракеты. Тем временем Британия отправила четыре корабля, в том числе один авианосец, в мировое турне "Посмотрите на нас", оставив девять боеготовых кораблей для защиты родных вод, добавил пользователь.
"Что случилось с хваленым британским военно-морским флотом?" — поинтересовался Маск.
В конце марта президент России Владимир Путин заявил, что готовится стратегия развития ВМФ и программа строительства кораблей до 2050 года и добавил, что флот составляет основу стратегической безопасности страны.
Так он отреагировал на пост пользователя со ссылкой на Responsible Statecraft, что с 2011 года Россия построила 27 подводных лодок, шесть больших фрегатов, девять корветов и 16 ракетных катеров, на которых установлены современные ракеты. Тем временем Британия отправила четыре корабля, в том числе один авианосец, в мировое турне "Посмотрите на нас", оставив девять боеготовых кораблей для защиты родных вод, добавил пользователь.
"Что случилось с хваленым британским военно-морским флотом?" — поинтересовался Маск.
В конце марта президент России Владимир Путин заявил, что готовится стратегия развития ВМФ и программа строительства кораблей до 2050 года и добавил, что флот составляет основу стратегической безопасности страны.
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