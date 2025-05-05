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"Что случилось?" Маск отреагировал на новость о ВМС России и Британии

"Что случилось?" Маск отреагировал на новость о ВМС России и Британии - РИА Новости, 05.05.2025

"Что случилось?" Маск отреагировал на новость о ВМС России и Британии

Американский миллиардер Илон Маск посмеялся в соцсети X над британскими ВМС после сравнения с российским флотом. Так он отреагировал на пост пользователя со... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T09:04:00+03:00

2025-05-05T09:04:00+03:00

2025-05-05T14:22:00+03:00

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илон маск

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск посмеялся в соцсети X над британскими ВМС после сравнения с российским флотом. Так он отреагировал на пост пользователя со ссылкой на Responsible Statecraft, что с 2011 года Россия построила 27 подводных лодок, шесть больших фрегатов, девять корветов и 16 ракетных катеров, на которых установлены современные ракеты. Тем временем Британия отправила четыре корабля, в том числе один авианосец, в мировое турне "Посмотрите на нас", оставив девять боеготовых кораблей для защиты родных вод, добавил пользователь. "Что случилось с хваленым британским военно-морским флотом?" — поинтересовался Маск. В конце марта президент России Владимир Путин заявил, что готовится стратегия развития ВМФ и программа строительства кораблей до 2050 года и добавил, что флот составляет основу стратегической безопасности страны.

https://ria.ru/20250218/patrushev-1999973457.html

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россия, илон маск, в мире, великобритания