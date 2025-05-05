https://ria.ru/20250505/mahachkala-2015090689.html

В Махачкале после нападения на пост ДПС госпитализировали двух полицейских

В Махачкале после нападения на пост ДПС госпитализировали двух полицейских - РИА Новости, 05.05.2025

В Махачкале после нападения на пост ДПС госпитализировали двух полицейских

Один сотрудник полиции погиб при нападении в Махачкале, еще двоих, один из которых в тяжелом состоянии, госпитализировали, сообщил минздрав Дагестана. РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T16:06:00+03:00

2025-05-05T16:06:00+03:00

2025-05-05T16:06:00+03:00

происшествия

махачкала

нападение на сотрудников дпс в махачкале

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/05/2015075810_0:429:952:965_1920x0_80_0_0_6e7d2796f7ab3f91b85cd1ce2db398cf.jpg

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Один сотрудник полиции погиб при нападении в Махачкале, еще двоих, один из которых в тяжелом состоянии, госпитализировали, сообщил минздрав Дагестана. В понедельник в Махачкале произошла перестрелка. По данным главы Дагестана Сергея Меликова, водитель открыл огонь по сотрудникам МВД, которые пытались остановить автомобиль. Злоумышленники скрылись на служебной автомашине, введен план "Перехват". "По предварительным данным, один сотрудник полиции погиб на месте, ещё двоих, один из которых в тяжелом состоянии, госпитализировали бригадами скорой помощи", - говорится в Telegram-канале ведомства.

махачкала

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Обстановка на месте перестрелки в Махачкале Обстановка на месте перестрелки в Махачкале. 2025-05-05T16:06 true PT0M12S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, махачкала, нападение на сотрудников дпс в махачкале, видео