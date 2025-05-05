https://ria.ru/20250505/mahachkala-2015090689.html
В Махачкале после нападения на пост ДПС госпитализировали двух полицейских
В Махачкале после нападения на пост ДПС госпитализировали двух полицейских - РИА Новости, 05.05.2025
В Махачкале после нападения на пост ДПС госпитализировали двух полицейских
Один сотрудник полиции погиб при нападении в Махачкале, еще двоих, один из которых в тяжелом состоянии, госпитализировали, сообщил минздрав Дагестана. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T16:06:00+03:00
2025-05-05T16:06:00+03:00
2025-05-05T16:06:00+03:00
происшествия
махачкала
нападение на сотрудников дпс в махачкале
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/05/2015075810_0:429:952:965_1920x0_80_0_0_6e7d2796f7ab3f91b85cd1ce2db398cf.jpg
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Один сотрудник полиции погиб при нападении в Махачкале, еще двоих, один из которых в тяжелом состоянии, госпитализировали, сообщил минздрав Дагестана. В понедельник в Махачкале произошла перестрелка. По данным главы Дагестана Сергея Меликова, водитель открыл огонь по сотрудникам МВД, которые пытались остановить автомобиль. Злоумышленники скрылись на служебной автомашине, введен план "Перехват". "По предварительным данным, один сотрудник полиции погиб на месте, ещё двоих, один из которых в тяжелом состоянии, госпитализировали бригадами скорой помощи", - говорится в Telegram-канале ведомства.
махачкала
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/05/2015075810_0:340:952:1054_1920x0_80_0_0_bc02bdad23c58e18dfa19f99de11f4b0.jpg
Обстановка на месте перестрелки в Махачкале
Обстановка на месте перестрелки в Махачкале.
2025-05-05T16:06
true
PT0M12S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, махачкала, нападение на сотрудников дпс в махачкале, видео
Происшествия, Махачкала, Нападение на сотрудников ДПС в Махачкале
В Махачкале после нападения на пост ДПС госпитализировали двух полицейских
Минздрав Дагестана сообщил о госпитализации двух полицейских после нападения