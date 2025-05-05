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В Махачкале после нападения на пост ДПС госпитализировали двух полицейских - РИА Новости, 05.05.2025
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16:06 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/mahachkala-2015090689.html
В Махачкале после нападения на пост ДПС госпитализировали двух полицейских
В Махачкале после нападения на пост ДПС госпитализировали двух полицейских - РИА Новости, 05.05.2025
В Махачкале после нападения на пост ДПС госпитализировали двух полицейских
Один сотрудник полиции погиб при нападении в Махачкале, еще двоих, один из которых в тяжелом состоянии, госпитализировали, сообщил минздрав Дагестана. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T16:06:00+03:00
2025-05-05T16:06:00+03:00
происшествия
махачкала
нападение на сотрудников дпс в махачкале
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Один сотрудник полиции погиб при нападении в Махачкале, еще двоих, один из которых в тяжелом состоянии, госпитализировали, сообщил минздрав Дагестана. В понедельник в Махачкале произошла перестрелка. По данным главы Дагестана Сергея Меликова, водитель открыл огонь по сотрудникам МВД, которые пытались остановить автомобиль. Злоумышленники скрылись на служебной автомашине, введен план "Перехват". "По предварительным данным, один сотрудник полиции погиб на месте, ещё двоих, один из которых в тяжелом состоянии, госпитализировали бригадами скорой помощи", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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Обстановка на месте перестрелки в Махачкале
Обстановка на месте перестрелки в Махачкале.
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происшествия, махачкала, нападение на сотрудников дпс в махачкале, видео
Происшествия, Махачкала, Нападение на сотрудников ДПС в Махачкале
В Махачкале после нападения на пост ДПС госпитализировали двух полицейских
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Один сотрудник полиции погиб при нападении в Махачкале, еще двоих, один из которых в тяжелом состоянии, госпитализировали, сообщил минздрав Дагестана.
2025-05-05T16:06
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В Махачкале после нападения на пост ДПС госпитализировали двух полицейских

Минздрав Дагестана сообщил о госпитализации двух полицейских после нападения

© Кадр видео из соцсетейМесто нападения на полицейских в Махачкале
Место нападения на полицейских в Махачкале - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© Кадр видео из соцсетей
Место нападения на полицейских в Махачкале
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Один сотрудник полиции погиб при нападении в Махачкале, еще двоих, один из которых в тяжелом состоянии, госпитализировали, сообщил минздрав Дагестана.
В понедельник в Махачкале произошла перестрелка. По данным главы Дагестана Сергея Меликова, водитель открыл огонь по сотрудникам МВД, которые пытались остановить автомобиль. Злоумышленники скрылись на служебной автомашине, введен план "Перехват".
"По предварительным данным, один сотрудник полиции погиб на месте, ещё двоих, один из которых в тяжелом состоянии, госпитализировали бригадами скорой помощи", - говорится в Telegram-канале ведомства.
 
ПроисшествияМахачкалаНападение на сотрудников ДПС в Махачкале
 
 
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