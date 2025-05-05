https://ria.ru/20250505/magnit-2014997118.html

ФАС согласовала ходатайство "Магнита" о приобретении "Азбуки Вкуса"

ФАС согласовала ходатайство "Магнита" о приобретении "Азбуки Вкуса" - РИА Новости, 05.05.2025

ФАС согласовала ходатайство "Магнита" о приобретении "Азбуки Вкуса"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ согласовала ходатайство ритейлера "Магнит" о получении предварительного согласия на приобретение доли "Азбуки... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T11:13:00+03:00

2025-05-05T11:13:00+03:00

2025-05-05T11:27:00+03:00

экономика

азбука вкуса

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ согласовала ходатайство ритейлера "Магнит" о получении предварительного согласия на приобретение доли "Азбуки вкуса", компания готов добровольно ограничить наценку до 10% на ряд товаров в приобретаемой сети сообщили РИА Новости в ведомстве."Магнит" в конце апреля сообщил, что приобретает контрольный пакет "Азбуки вкуса", сделка будет закрыта после получения согласования от ФАС и выполнения ряда других условий."ФАС России согласовала ходатайство АО "Тандер" о получении предварительного согласия на приобретение доли в уставном капитале ООО "Городской супермаркет" (сеть "Азбука вкуса")", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что доля группы лиц приобретателя на рынке розничной торговли продовольственными товарами по итогам 2024 года не превышает 25% на территории какого-либо из административно-территориальных образований, в которых располагаются приобретаемые торговые объекты. Таким образом, сделка не приведёт к ограничению конкуренции на указанном рынке.Кроме того, "Магнит" сообщил о готовности в случае совершения сделки добровольно ограничить наценку до 10% на определенный перечень товарных позиций 13 категорий социально значимых товаров, которые реализует сеть "Азбука вкуса".Ранее "Азбука вкуса" ни разу не принимала на себя соответствующие добровольные обязательства, напомнили в ФАС.

https://ria.ru/20250430/magnit-2014289402.html

https://realty.ria.ru/20250430/magnit-2014466756.html

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экономика, азбука вкуса, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)