https://ria.ru/20250505/magnit-2014997118.html
ФАС согласовала ходатайство "Магнита" о приобретении "Азбуки Вкуса"
ФАС согласовала ходатайство "Магнита" о приобретении "Азбуки Вкуса" - РИА Новости, 05.05.2025
ФАС согласовала ходатайство "Магнита" о приобретении "Азбуки Вкуса"
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ согласовала ходатайство ритейлера "Магнит" о получении предварительного согласия на приобретение доли "Азбуки... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T11:13:00+03:00
2025-05-05T11:13:00+03:00
2025-05-05T11:27:00+03:00
экономика
азбука вкуса
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ согласовала ходатайство ритейлера "Магнит" о получении предварительного согласия на приобретение доли "Азбуки вкуса", компания готов добровольно ограничить наценку до 10% на ряд товаров в приобретаемой сети сообщили РИА Новости в ведомстве."Магнит" в конце апреля сообщил, что приобретает контрольный пакет "Азбуки вкуса", сделка будет закрыта после получения согласования от ФАС и выполнения ряда других условий."ФАС России согласовала ходатайство АО "Тандер" о получении предварительного согласия на приобретение доли в уставном капитале ООО "Городской супермаркет" (сеть "Азбука вкуса")", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что доля группы лиц приобретателя на рынке розничной торговли продовольственными товарами по итогам 2024 года не превышает 25% на территории какого-либо из административно-территориальных образований, в которых располагаются приобретаемые торговые объекты. Таким образом, сделка не приведёт к ограничению конкуренции на указанном рынке.Кроме того, "Магнит" сообщил о готовности в случае совершения сделки добровольно ограничить наценку до 10% на определенный перечень товарных позиций 13 категорий социально значимых товаров, которые реализует сеть "Азбука вкуса".Ранее "Азбука вкуса" ни разу не принимала на себя соответствующие добровольные обязательства, напомнили в ФАС.
https://ria.ru/20250430/magnit-2014289402.html
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экономика, азбука вкуса, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Экономика, Азбука вкуса, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
ФАС согласовала ходатайство "Магнита" о приобретении "Азбуки Вкуса"
ФАС согласовала ходатайство "Магнита" о приобретении доли "Азбуки Вкуса"
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ согласовала ходатайство ритейлера "Магнит" о получении предварительного согласия на приобретение доли "Азбуки вкуса", компания готов добровольно ограничить наценку до 10% на ряд товаров в приобретаемой сети сообщили РИА Новости в ведомстве.
"Магнит" в конце апреля сообщил, что приобретает контрольный пакет "Азбуки вкуса
", сделка будет закрыта после получения согласования от ФАС
и выполнения ряда других условий.
"ФАС России
согласовала ходатайство АО "Тандер" о получении предварительного согласия на приобретение доли в уставном капитале ООО "Городской супермаркет" (сеть "Азбука вкуса")", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что доля группы лиц приобретателя на рынке розничной торговли продовольственными товарами по итогам 2024 года не превышает 25% на территории какого-либо из административно-территориальных образований, в которых располагаются приобретаемые торговые объекты. Таким образом, сделка не приведёт к ограничению конкуренции на указанном рынке.
Кроме того, "Магнит" сообщил о готовности в случае совершения сделки добровольно ограничить наценку до 10% на определенный перечень товарных позиций 13 категорий социально значимых товаров, которые реализует сеть "Азбука вкуса".
Ранее "Азбука вкуса" ни разу не принимала на себя соответствующие добровольные обязательства, напомнили в ФАС.