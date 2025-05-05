https://ria.ru/20250505/magnetar-2014403984.html

К Земле движется магнетар — "убийца атомов" неизвестного происхождения

К Земле движется магнетар — "убийца атомов" неизвестного происхождения - РИА Новости, 05.05.2025

К Земле движется магнетар — "убийца атомов" неизвестного происхождения

Магнетар-изгой с трудновыговариваемым официальным названием SGR 0501+4516 продолжает свое путешествие по нашей Галактике, правда, в популярной прессе его... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T08:05:00+03:00

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2025-05-05T08:05:00+03:00

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости, Вадим Минеев. Магнетар-изгой с трудновыговариваемым официальным названием SGR 0501+4516 продолжает свое путешествие по нашей Галактике, правда, в популярной прессе его называют проще, окрестив "звездой-зомби". Интересен он тем, что ученые не могут понять, откуда он, собственно говоря, взялся. Загадочному объекту посвятили целое исследование, опубликованное в журнале Astronomy & Astrophysics.Эта "звезда-зомби", первоначально обнаруженная еще в 2008 году обсерваторией NASA Swift, является одним из 30 известных магнетаров в Млечном Пути, но его поведение не укладывается в общепринятые рамки и бросает вызов общепринятым теориям об их образовании.Почему "звезда-зомби"?Магнетар — нейтронная звезда, обладающая исключительно сильным магнитным полем, в триллион раз более мощным, чем земное.Но еще ее называют "звездой-зомби" потому, что это по своей сути остаток мертвой звезды, которая неожиданно "восстает" и продолжает влиять на окружающий мир своим смертоносным магнитным полем и мощнейшими вспышками излучения.То есть изначально это очень большая звезда, которая светит как наше Солнце, потом умирает — взрывается и превращается в сверхновую, разрушается. После взрыва ее ядро не исчезает, а сжимается в крошечный, но очень плотный шар радиусом всего 10-20 километров, который и называется нейтронной звездой.При этом масса у него может быть больше, чем у нашего Солнца. А если у этого шара еще и невероятно сильное магнитное поле, то перед нами магнетар.Убийца атомовМагнетар — не простая звезда. У него есть, по выражению ученых, "зловещие суперспособности". "Если бы магнетар пролетел мимо Земли на расстоянии, равном половине расстояния от Земли до Луны, его мощное поле уничтожило бы все кредитные карты на нашей планете. Если бы человек оказался в радиусе 1000 километров, магнетар стал бы пресловутым научно-фантастическим смертоносным лучом, разрывающим на части каждый атом в теле", — указали в пресс-релизе НАСА.Даже если магнетар окажется на расстоянии нескольких световых лет от нас, он и тогда сможет повлиять на нашу планету, выведя из строя спутники и вызвав мощные электромагнитные бури в атмосфере планеты.К счастью, находится "звезда-зомби" от нас далеко — до нее 15 тысяч световых лет, и Земле встреча с ней в ближайшие миллионы лет не угрожает, несмотря на то что она несется в космическом пространстве с большой скоростью.И даже если долетит, наверняка человеческая цивилизация за столь долгий срок достигнет уровня развития, когда магнетары не будут представлять угрозы.Непонятно откуда взялсяИзначально ученые предполагали, что SGR 0501+4516, как и большинство магнетаров, образовался в результате взрыва сверхновой. Он, кстати, и находится рядом с остатком сверхновой HB9 — всего в 80 угловых минутах. Однако десятилетние наблюдения с телескопом "Хаббл" и данные миссии ESA Gaia показали, что данный магнетар никак не связан с этим взрывом.Проследив путь "звезды-зомби" на тысячи лет в прошлое, ученые не нашли другого остатка или массивного звездного скопления, которое могло бы объяснить ее рождение.Сейчас исследователи рассматривают две версии: это может быть результат столкновения двух менее массивных нейтронных звезд, или же мы можем предполагать сценарий, где белый карлик (мертвое ядро звезды, похожей на Солнце) поглощает материал от звезды-компаньона, пока не разрушится и не превратится в магнетар.Но в целом объект представляет собой загадку, и ученым еще нужны будут дополнительные исследования, чтобы понять, откуда взялся этот грозный звездный путешественник.Чего еще нужно опасаться в космосеСтоит отметить, что магнетары далеко не единственные объекты, которые теоретически могут угрожать жизни нашей планеты. Есть еще черные дыры — из-за невероятного гравитационного притяжения они способны пожирать любые космические объекты без шансов на побег. Некоторые черные дыры способны перемещаться по Вселенной со скоростью 5 000 000 километров в час. К счастью, их нет рядом с нами.Наибольшую опасность чисто теоретически могут представлять астероиды.Даже небольшие космические "камушки" диаметром 100 метров способны разрушать целые города, а астероид шириной в несколько километров может уничтожить население Земли.К счастью, столкновение с астероидом, по заверениям ученых, нашей планете в ближайшее время не грозит.

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космос - риа наука, земля, луна, европейское космическое агентство, наса