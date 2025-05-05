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Белоруссию ежедневно проверяют на прочность, заявил Лукашенко - РИА Новости, 05.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
12:38 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/lukashenko-2015023541.html
Белоруссию ежедневно проверяют на прочность, заявил Лукашенко
Белоруссию ежедневно проверяют на прочность, заявил Лукашенко - РИА Новости, 05.05.2025
Белоруссию ежедневно проверяют на прочность, заявил Лукашенко
Белоруссию практически ежедневно проверяют на прочность, заявил президент страны Александр Лукашенко, награждая орденами и медалями представителей силового... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T12:38:00+03:00
2025-05-05T12:38:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
белоруссия
александр лукашенко
80-летие победы в великой отечественной войне
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МИНСК, 5 мая – РИА Новости. Белоруссию практически ежедневно проверяют на прочность, заявил президент страны Александр Лукашенко, награждая орденами и медалями представителей силового блока. Как сообщила пресс-служба президента, Лукашенко в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне вручил государственные награды заслуженным представителям различных сфер, в том числе силовых структур. Лукашенко назвал силовиков героями, отметив, что об их подвигах публично не говорят. "Восемь мирных десятилетий прошло, а нас проверяют на прочность практически ежедневно. И люди в погонах постоянно на боевом посту. О ваших подвигах публично не говорят порой. Но я хочу, чтобы все знали: вы, ребята, герои. Спасибо вам за службу", - сказал глава государства. Лукашенко отметил, что для Белоруссии победа в Великой Отечественной и сохранение памяти о ней являются частью национальной идеи. "Благодаря беспрецедентному мужеству и единству советского народа завершилась самая страшная, самая кровавая и масштабная война в истории человечества. Завершилась полным разгромом фашизма. Для Беларуси эта Великая Победа и сохранение памяти о ней - часть нашей национальной идеи. Оккупированная, истерзанная врагом, но непокоренная республика-партизанка, республика-подпольщица заплатила за свое мирное небо огромнейшую цену. Потеряв каждого третьего", - сказал президент. Он подчеркнул, что подвиг героев навсегда останется величайшим примером беззаветной любви к Родине, примером, на котором воспитывают детей, продолжая традиции, унаследованные от доблестного поколения победителей. Президент пожелал, чтобы этот день не стал финишным пьедесталом, а превратился для лауреатов госнаград и их коллективов в точку отсчета на пути к новым свершениям. "Не время сегодня почивать на лаврах. Получая награды в преддверии 80-летия Великой Победы, помните о тех героях, благодаря которым мы живем", - сказал Лукашенко.
https://ria.ru/20250504/putin--2014851964.html
https://ria.ru/20250501/lukashenko-2014542038.html
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белоруссия, александр лукашенко, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Белоруссия, Александр Лукашенко, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Белоруссию ежедневно проверяют на прочность, заявил Лукашенко

Лукашенко: Белоруссию практически ежедневно проверяют на прочность

© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 5 мая – РИА Новости. Белоруссию практически ежедневно проверяют на прочность, заявил президент страны Александр Лукашенко, награждая орденами и медалями представителей силового блока.
Как сообщила пресс-служба президента, Лукашенко в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне вручил государственные награды заслуженным представителям различных сфер, в том числе силовых структур.
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Лукашенко назвал силовиков героями, отметив, что об их подвигах публично не говорят. "Восемь мирных десятилетий прошло, а нас проверяют на прочность практически ежедневно. И люди в погонах постоянно на боевом посту. О ваших подвигах публично не говорят порой. Но я хочу, чтобы все знали: вы, ребята, герои. Спасибо вам за службу", - сказал глава государства.
Лукашенко отметил, что для Белоруссии победа в Великой Отечественной и сохранение памяти о ней являются частью национальной идеи. "Благодаря беспрецедентному мужеству и единству советского народа завершилась самая страшная, самая кровавая и масштабная война в истории человечества. Завершилась полным разгромом фашизма. Для Беларуси эта Великая Победа и сохранение памяти о ней - часть нашей национальной идеи. Оккупированная, истерзанная врагом, но непокоренная республика-партизанка, республика-подпольщица заплатила за свое мирное небо огромнейшую цену. Потеряв каждого третьего", - сказал президент.
Он подчеркнул, что подвиг героев навсегда останется величайшим примером беззаветной любви к Родине, примером, на котором воспитывают детей, продолжая традиции, унаследованные от доблестного поколения победителей. Президент пожелал, чтобы этот день не стал финишным пьедесталом, а превратился для лауреатов госнаград и их коллективов в точку отсчета на пути к новым свершениям. "Не время сегодня почивать на лаврах. Получая награды в преддверии 80-летия Великой Победы, помните о тех героях, благодаря которым мы живем", - сказал Лукашенко.
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