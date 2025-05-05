https://ria.ru/20250505/lukashenko-2015023541.html

Белоруссию ежедневно проверяют на прочность, заявил Лукашенко

Белоруссию ежедневно проверяют на прочность, заявил Лукашенко - РИА Новости, 05.05.2025

Белоруссию ежедневно проверяют на прочность, заявил Лукашенко

Белоруссию практически ежедневно проверяют на прочность, заявил президент страны Александр Лукашенко, награждая орденами и медалями представителей силового... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T12:38:00+03:00

2025-05-05T12:38:00+03:00

2025-05-05T12:38:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

белоруссия

александр лукашенко

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969308690_289:420:2155:1470_1920x0_80_0_0_25ad29c38ed165bb15898ba8fdabce8a.jpg

МИНСК, 5 мая – РИА Новости. Белоруссию практически ежедневно проверяют на прочность, заявил президент страны Александр Лукашенко, награждая орденами и медалями представителей силового блока. Как сообщила пресс-служба президента, Лукашенко в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне вручил государственные награды заслуженным представителям различных сфер, в том числе силовых структур. Лукашенко назвал силовиков героями, отметив, что об их подвигах публично не говорят. "Восемь мирных десятилетий прошло, а нас проверяют на прочность практически ежедневно. И люди в погонах постоянно на боевом посту. О ваших подвигах публично не говорят порой. Но я хочу, чтобы все знали: вы, ребята, герои. Спасибо вам за службу", - сказал глава государства. Лукашенко отметил, что для Белоруссии победа в Великой Отечественной и сохранение памяти о ней являются частью национальной идеи. "Благодаря беспрецедентному мужеству и единству советского народа завершилась самая страшная, самая кровавая и масштабная война в истории человечества. Завершилась полным разгромом фашизма. Для Беларуси эта Великая Победа и сохранение памяти о ней - часть нашей национальной идеи. Оккупированная, истерзанная врагом, но непокоренная республика-партизанка, республика-подпольщица заплатила за свое мирное небо огромнейшую цену. Потеряв каждого третьего", - сказал президент. Он подчеркнул, что подвиг героев навсегда останется величайшим примером беззаветной любви к Родине, примером, на котором воспитывают детей, продолжая традиции, унаследованные от доблестного поколения победителей. Президент пожелал, чтобы этот день не стал финишным пьедесталом, а превратился для лауреатов госнаград и их коллективов в точку отсчета на пути к новым свершениям. "Не время сегодня почивать на лаврах. Получая награды в преддверии 80-летия Великой Победы, помните о тех героях, благодаря которым мы живем", - сказал Лукашенко.

https://ria.ru/20250504/putin--2014851964.html

https://ria.ru/20250501/lukashenko-2014542038.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белоруссия, александр лукашенко, 80-летие победы в великой отечественной войне