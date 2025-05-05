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В Луганске открылась выставка "Мгновения Победы" - РИА Новости, 05.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
19:46 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/lugansk-2015151914.html
В Луганске открылась выставка "Мгновения Победы"
В Луганске открылась выставка "Мгновения Победы" - РИА Новости, 05.05.2025
В Луганске открылась выставка "Мгновения Победы"
Архивная служба ЛНР и информационное агентство "Луганский информационный центр" открыли выставку "Мгновения Победы" в сквере имени Героев Великой Отечественной... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T19:46:00+03:00
2025-05-05T19:46:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
луганск
россия
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ЛУГАНСК, 5 мая - РИА Новости. Архивная служба ЛНР и информационное агентство "Луганский информационный центр" открыли выставку "Мгновения Победы" в сквере имени Героев Великой Отечественной войны в Луганске, передает корреспондент РИА Новости. Выставка приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. "Мгновения Победы" - это не просто собрание фотографий и документов. Это живая летопись из почти 30 фотографиий, рассказывающая о невероятной силе духа, о самоотверженности и единстве, которые помогли нам выстоять в самые тяжелые времена Великой Отечественной войны. Здесь вы увидите лица не только тех, кто ковал Победу на фронте и в тылу 80 лет назад, но и тех, кто кует нашу победу сегодня на полях СВО. Эта выставка - дань памяти героям тех времен и нынешних, которые были и остаются символом мужества и стойкости нашего народа", - сообщил РИА Новости шеф-редактор информационного агентства "Луганский информационный центр" Сергей Мешковой. По словам Мешкового, при подготовке выставки, объединяющей архивные материалы времен Великой Отечественной и современные фотографии событий СВО, были пересмотрены тысячи снимков, чтобы отобрать самые выразительные кадры. Он уточнил, что выставка была организована при поддержке банка ПСБ.
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80-летие победы в великой отечественной войне, луганск, россия
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Луганск, Россия
В Луганске открылась выставка "Мгновения Победы"

В Луганске открылась выставка "Мгновения Победы" в честь 80-летия Победы

© Фото : Луганский Информационный ЦентрВыставка "Мгновения Победы" в Луганске
Выставка Мгновения Победы в Луганске - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© Фото : Луганский Информационный Центр
Выставка "Мгновения Победы" в Луганске
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ЛУГАНСК, 5 мая - РИА Новости. Архивная служба ЛНР и информационное агентство "Луганский информационный центр" открыли выставку "Мгновения Победы" в сквере имени Героев Великой Отечественной войны в Луганске, передает корреспондент РИА Новости.
Выставка приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
"Мгновения Победы" - это не просто собрание фотографий и документов. Это живая летопись из почти 30 фотографиий, рассказывающая о невероятной силе духа, о самоотверженности и единстве, которые помогли нам выстоять в самые тяжелые времена Великой Отечественной войны. Здесь вы увидите лица не только тех, кто ковал Победу на фронте и в тылу 80 лет назад, но и тех, кто кует нашу победу сегодня на полях СВО. Эта выставка - дань памяти героям тех времен и нынешних, которые были и остаются символом мужества и стойкости нашего народа", - сообщил РИА Новости шеф-редактор информационного агентства "Луганский информационный центр" Сергей Мешковой.
По словам Мешкового, при подготовке выставки, объединяющей архивные материалы времен Великой Отечественной и современные фотографии событий СВО, были пересмотрены тысячи снимков, чтобы отобрать самые выразительные кадры. Он уточнил, что выставка была организована при поддержке банка ПСБ.
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