https://ria.ru/20250505/lipetsk-2015037665.html

Власти Липецкой области опровергли слухи о переходе губернатора в ЦБ

Власти Липецкой области опровергли слухи о переходе губернатора в ЦБ - РИА Новости, 05.05.2025

Власти Липецкой области опровергли слухи о переходе губернатора в ЦБ

Пресс-служба правительства Липецкой области в комментарии РИА Новости опровергла сообщения о якобы возможном переходе губернатора Игоря Артамонова на работу в... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T13:22:00+03:00

2025-05-05T13:22:00+03:00

2025-05-05T13:22:00+03:00

липецкая область

игорь артамонов

центральный банк рф (цб рф)

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ВОРОНЕЖ, 5 мая - РИА Новости. Пресс-служба правительства Липецкой области в комментарии РИА Новости опровергла сообщения о якобы возможном переходе губернатора Игоря Артамонова на работу в Центробанк. В апреле участник программы "Время героев" Роман Балашов стал заместителем губернатора Липецкой области по молодежной политике, спорту и мобилизационной подготовке. После этого в издании "Площадь" появилась информация со ссылкой на источники, что Балашов может заменить действующего губернатора Артамонова, который "уйдёт на повышение в Москву". Telegram-каналы сообщали, что Артамонов может перейти на работу в Центробанк. "Это полностью не соответствует действительности. Это какие-то слухи и информационные вбросы", — сообщили в пресс-службе правительства Липецкой области.

https://ria.ru/20250326/putin-2007580835.html

липецкая область

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липецкая область, игорь артамонов, центральный банк рф (цб рф)