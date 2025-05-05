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В Калужской области задержали лидера этнической преступной группы

В Калужской области задержали лидера этнической преступной группы - РИА Новости, 05.05.2025

В Калужской области задержали лидера этнической преступной группы

Лидер этнической преступной группы задержан в Калужской области по подозрению в причастности к организации разбойных нападений, грабежей и вымогательств у... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T13:40:00+03:00

2025-05-05T13:40:00+03:00

2025-05-05T13:40:00+03:00

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 мая – РИА Новости. Лидер этнической преступной группы задержан в Калужской области по подозрению в причастности к организации разбойных нападений, грабежей и вымогательств у коммерческих структур, сообщило УФСБ по региону. "УФСБ России по Калужской области пресечена противоправная деятельность лидера этнической преступной группы, причастного к организации разбойных нападений, грабежей и вымогательств денежных средств с коммерческих структур", - говорится в сообщении. При обыске у мужчины дома обнаружен и изъят боевой пистолет, изготовленный путем модификации травматического оружия, снаряженный боевыми патронами. "Следственным отделом ОМВД России в г. Обнинске в отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов)", - информирует УФСБ.

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происшествия, россия, калужская область