https://ria.ru/20250505/lgoty-2014951716.html
В Госдуму внесут проект о льготах труженикам тыла
В Госдуму внесут проект о льготах труженикам тыла - РИА Новости, 05.05.2025
В Госдуму внесут проект о льготах труженикам тыла
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается предоставлять социальные льготы... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T04:12:00+03:00
2025-05-05T04:12:00+03:00
2025-05-05T04:14:00+03:00
общество
ссср
сергей миронов
госдума рф
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается предоставлять социальные льготы труженикам тыла и детям Великой Отечественной войны, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Соавтором проекта стал лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в понедельник. "Представленный проект федерального закона подготовлен в целях закрепления государственных гарантий отдельным категориям граждан, пострадавшим в период Великой Отечественной войны и не получающих до настоящего времени никаких дополнительных мер социальной поддержки по федеральному законодательству", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Как рассказал РИА Новости Миронов, проектом предлагается предоставить социальную поддержку детям войны, которым на момент окончания Великой Отечественной войны было менее 18 лет, а также гражданам, которые не менее полугода проработали в тылу в период с 22 июня 1941 по 27 января 1945 годов. Лидер СРЗП отметил, что соцподдержку нужно также предоставить гражданам, награжденным орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны. По словам Миронова, за счет федерального бюджета проектом предлагается установить ежемесячную денежную выплату в размере 1000 рублей всем детям войны независимо от получаемых выплат в рамках федерального или регионального законодательства, а также труженикам тыла – ежемесячную выплату в размере 3841 рубля, аналогично той, что сегодня получают участники Великой Отечественной войны. "За счет региональных бюджетов и детям войны, и труженикам тыла наша партия предлагает предоставить 25% компенсацию расходов на оплату ЖКХ. Кроме этого, они должны получить право на внеочередную медпомощь в рамках государственных программ бесплатного оказания гражданам медицинской помощи", – сообщил политик. Миронов считает, что принятие законопроекта позволит государству восстановить справедливость по отношению к гражданам, пострадавшим в годы Великой Отечественной войны. "Эти люди лишились детства, наравне со взрослыми с малых лет они работали на заводах, фабриках, в колхозах. Их детство пришлось на послевоенный период разрухи и голода. Они внесли неоценимый и во многом недооцененный вклад в историческую победу над фашизмом, и, хотя они не сражались с оружием в руках и не входили в состав армии, но ковали Победу праведным трудом ценой нечеловеческих усилий", - сказал депутат Госдумы. Парламентарий напомнил, что региональные власти в настоящее время могут сами вводить соцпомощь детям войны и труженикам тыла, но из-за разных финансовых возможностей территорий в регионах она сильно отличается. "Нужны единые федеральные льготы, и об этом наш законопроект", – заключил Миронов.
https://ria.ru/20241116/proekt-1984121492.html
https://ria.ru/20250207/gosduma-1997926737.html
https://ria.ru/20250504/pobeda-2014829409.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, ссср, сергей миронов, госдума рф
Общество, СССР, Сергей Миронов, Госдума РФ
В Госдуму внесут проект о льготах труженикам тыла
В Госдуму внесут проект о единых льготах труженикам тыла и детям войны
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается предоставлять социальные льготы труженикам тыла и детям Великой Отечественной войны, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Соавтором проекта стал лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов
. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в понедельник.
"Представленный проект федерального закона подготовлен в целях закрепления государственных гарантий отдельным категориям граждан, пострадавшим в период Великой Отечественной войны и не получающих до настоящего времени никаких дополнительных мер социальной поддержки по федеральному законодательству", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Как рассказал РИА Новости Миронов, проектом предлагается предоставить социальную поддержку детям войны, которым на момент окончания Великой Отечественной войны было менее 18 лет, а также гражданам, которые не менее полугода проработали в тылу в период с 22 июня 1941 по 27 января 1945 годов.
Лидер СРЗП отметил, что соцподдержку нужно также предоставить гражданам, награжденным орденами и медалями СССР
за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны.
По словам Миронова, за счет федерального бюджета проектом предлагается установить ежемесячную денежную выплату в размере 1000 рублей всем детям войны независимо от получаемых выплат в рамках федерального или регионального законодательства, а также труженикам тыла – ежемесячную выплату в размере 3841 рубля, аналогично той, что сегодня получают участники Великой Отечественной войны.
"За счет региональных бюджетов и детям войны, и труженикам тыла наша партия предлагает предоставить 25% компенсацию расходов на оплату ЖКХ. Кроме этого, они должны получить право на внеочередную медпомощь в рамках государственных программ бесплатного оказания гражданам медицинской помощи", – сообщил политик.
Миронов считает, что принятие законопроекта позволит государству восстановить справедливость по отношению к гражданам, пострадавшим в годы Великой Отечественной войны.
"Эти люди лишились детства, наравне со взрослыми с малых лет они работали на заводах, фабриках, в колхозах. Их детство пришлось на послевоенный период разрухи и голода. Они внесли неоценимый и во многом недооцененный вклад в историческую победу над фашизмом, и, хотя они не сражались с оружием в руках и не входили в состав армии, но ковали Победу праведным трудом ценой нечеловеческих усилий", - сказал депутат Госдумы.
Парламентарий напомнил, что региональные власти в настоящее время могут сами вводить соцпомощь детям войны и труженикам тыла, но из-за разных финансовых возможностей территорий в регионах она сильно отличается.
"Нужны единые федеральные льготы, и об этом наш законопроект", – заключил Миронов.