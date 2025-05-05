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В Магаданской области нашли тело сноубордистки, попавшей под лавину - РИА Новости, 05.05.2025
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01:16 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/lavina-2014945950.html
В Магаданской области нашли тело сноубордистки, попавшей под лавину
В Магаданской области нашли тело сноубордистки, попавшей под лавину - РИА Новости, 05.05.2025
В Магаданской области нашли тело сноубордистки, попавшей под лавину
Спасатели и волонтеры нашли тело сноубордистки, попавшей под лавину на Карамкенском перевале в Магаданской области, сообщает ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 05.05.2025
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2025-05-05T01:16:00+03:00
происшествия
магаданская область
россия
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МАГАДАН, 5 мая - РИА Новости. Спасатели и волонтеры нашли тело сноубордистки, попавшей под лавину на Карамкенском перевале в Магаданской области, сообщает ГУМЧС России по региону. В воскресенье в районе Карамкенского перевала снежная масса сошла на необорудованную горнолыжную трассу. Под лавиной оказались две девушки. Одна выбралась и сама дошла до поселка. Поисками второй всю ночь занимались магаданские волонтеры и спасатели. "Поисково-спасательные работы завершились. Под снегом обнаружено тело погибшей девушки", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250225/spasateli-2001401902.html
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происшествия, магаданская область, россия
Происшествия, Магаданская область, Россия
В Магаданской области нашли тело сноубордистки, попавшей под лавину

Спасатели нашли тело сноубордистки, попавшей под лавину на Карамкенском перевале

© Фото : Police cantonale valaisanneНа месте схода лавины
На месте схода лавины - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© Фото : Police cantonale valaisanne
На месте схода лавины. Архивное фото
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МАГАДАН, 5 мая - РИА Новости. Спасатели и волонтеры нашли тело сноубордистки, попавшей под лавину на Карамкенском перевале в Магаданской области, сообщает ГУМЧС России по региону.
В воскресенье в районе Карамкенского перевала снежная масса сошла на необорудованную горнолыжную трассу. Под лавиной оказались две девушки. Одна выбралась и сама дошла до поселка. Поисками второй всю ночь занимались магаданские волонтеры и спасатели.
"Поисково-спасательные работы завершились. Под снегом обнаружено тело погибшей девушки", - говорится в сообщении.
Спасатели нашли двух сноубордистов, которые пропали в горах Сочи после схода лавины - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
Спасатели нашли двух сноубордистов, застрявших в горах Сочи
25 февраля, 07:31
 
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