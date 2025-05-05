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В Магаданской области нашли тело сноубордистки, попавшей под лавину
В Магаданской области нашли тело сноубордистки, попавшей под лавину - РИА Новости, 05.05.2025
В Магаданской области нашли тело сноубордистки, попавшей под лавину
Спасатели и волонтеры нашли тело сноубордистки, попавшей под лавину на Карамкенском перевале в Магаданской области, сообщает ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T01:16:00+03:00
2025-05-05T01:16:00+03:00
2025-05-05T01:16:00+03:00
происшествия
магаданская область
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МАГАДАН, 5 мая - РИА Новости. Спасатели и волонтеры нашли тело сноубордистки, попавшей под лавину на Карамкенском перевале в Магаданской области, сообщает ГУМЧС России по региону. В воскресенье в районе Карамкенского перевала снежная масса сошла на необорудованную горнолыжную трассу. Под лавиной оказались две девушки. Одна выбралась и сама дошла до поселка. Поисками второй всю ночь занимались магаданские волонтеры и спасатели. "Поисково-спасательные работы завершились. Под снегом обнаружено тело погибшей девушки", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250225/spasateli-2001401902.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, магаданская область, россия
Происшествия, Магаданская область, Россия
В Магаданской области нашли тело сноубордистки, попавшей под лавину
Спасатели нашли тело сноубордистки, попавшей под лавину на Карамкенском перевале