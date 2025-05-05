https://ria.ru/20250505/lavina-2014945950.html

В Магаданской области нашли тело сноубордистки, попавшей под лавину

В Магаданской области нашли тело сноубордистки, попавшей под лавину - РИА Новости, 05.05.2025

В Магаданской области нашли тело сноубордистки, попавшей под лавину

Спасатели и волонтеры нашли тело сноубордистки, попавшей под лавину на Карамкенском перевале в Магаданской области, сообщает ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T01:16:00+03:00

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происшествия

магаданская область

россия

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МАГАДАН, 5 мая - РИА Новости. Спасатели и волонтеры нашли тело сноубордистки, попавшей под лавину на Карамкенском перевале в Магаданской области, сообщает ГУМЧС России по региону. В воскресенье в районе Карамкенского перевала снежная масса сошла на необорудованную горнолыжную трассу. Под лавиной оказались две девушки. Одна выбралась и сама дошла до поселка. Поисками второй всю ночь занимались магаданские волонтеры и спасатели. "Поисково-спасательные работы завершились. Под снегом обнаружено тело погибшей девушки", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250225/spasateli-2001401902.html

магаданская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, магаданская область, россия