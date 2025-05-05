Рейтинг@Mail.ru
Хинштейн поручил проверить расход средств, выделенных курскому Минприроды - РИА Новости, 05.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:18 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/kurskaya-2015036768.html
Хинштейн поручил проверить расход средств, выделенных курскому Минприроды
Хинштейн поручил проверить расход средств, выделенных курскому Минприроды - РИА Новости, 05.05.2025
Хинштейн поручил проверить расход средств, выделенных курскому Минприроды
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил о необходимости проверить, куда расходуются 20 миллионов рублей, выделенные министерству природных... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T13:18:00+03:00
2025-05-05T13:18:00+03:00
общество
курская область
александр хинштейн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156282/43/1562824396_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_b2a3517eeda6c85a1ec6016f46539aa5.jpg
КУРСК, 5 мая – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил о необходимости проверить, куда расходуются 20 миллионов рублей, выделенные министерству природных ресурсов региона на озеленение. В понедельник в ходе еженедельного заседания правительства Курской области Хинштейн сообщил, что жители прислали ему фотографии парка "Патриот", где раньше было множество декоративно цветущих растений, которых на сегодняшний день нет. "Было огромное количество цветов. Не нужно быть сверхспециалистом для того, чтобы заранее высаживать многолетние растения, которые каждый год растут и цветут. И делать это не раз в год. Цифра 20 миллионов (рублей)… выделенные предыдущими коллегами вам на озеленение, значит, мы отдельно должны посмотреть, куда такие большие средства расходуются. По этому конкретному объекту у меня поручение тогда. Давайте мы посмотрим и проверим в целом, какие были действия со стороны надлежащих должностных лиц, какие рекламации подавались", - сказал Хинштейн.
https://ria.ru/20250418/hinshtejn-2012030281.html
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156282/43/1562824396_83:0:994:683_1920x0_80_0_0_9a7d112e01f498ed8dfb045fdb13215d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, курская область, александр хинштейн
Общество, Курская область, Александр Хинштейн
Хинштейн поручил проверить расход средств, выделенных курскому Минприроды

Хинштейн поручил проверить расход выделенных на озеленение области 20 млн рублей

© Фото : Официальный сайт Александра ХинштейнаАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© Фото : Официальный сайт Александра Хинштейна
Александр Хинштейн . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСК, 5 мая – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил о необходимости проверить, куда расходуются 20 миллионов рублей, выделенные министерству природных ресурсов региона на озеленение.
В понедельник в ходе еженедельного заседания правительства Курской области Хинштейн сообщил, что жители прислали ему фотографии парка "Патриот", где раньше было множество декоративно цветущих растений, которых на сегодняшний день нет.
"Было огромное количество цветов. Не нужно быть сверхспециалистом для того, чтобы заранее высаживать многолетние растения, которые каждый год растут и цветут. И делать это не раз в год. Цифра 20 миллионов (рублей)… выделенные предыдущими коллегами вам на озеленение, значит, мы отдельно должны посмотреть, куда такие большие средства расходуются. По этому конкретному объекту у меня поручение тогда. Давайте мы посмотрим и проверим в целом, какие были действия со стороны надлежащих должностных лиц, какие рекламации подавались", - сказал Хинштейн.
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
Хинштейн раскрыл детали о деятельности Корпорации развития Курской области
18 апреля, 12:14
 
ОбществоКурская областьАлександр Хинштейн
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала