https://ria.ru/20250505/kurskaya-2015036768.html

Хинштейн поручил проверить расход средств, выделенных курскому Минприроды

Хинштейн поручил проверить расход средств, выделенных курскому Минприроды - РИА Новости, 05.05.2025

Хинштейн поручил проверить расход средств, выделенных курскому Минприроды

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил о необходимости проверить, куда расходуются 20 миллионов рублей, выделенные министерству природных... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T13:18:00+03:00

2025-05-05T13:18:00+03:00

2025-05-05T13:18:00+03:00

общество

курская область

александр хинштейн

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КУРСК, 5 мая – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил о необходимости проверить, куда расходуются 20 миллионов рублей, выделенные министерству природных ресурсов региона на озеленение. В понедельник в ходе еженедельного заседания правительства Курской области Хинштейн сообщил, что жители прислали ему фотографии парка "Патриот", где раньше было множество декоративно цветущих растений, которых на сегодняшний день нет. "Было огромное количество цветов. Не нужно быть сверхспециалистом для того, чтобы заранее высаживать многолетние растения, которые каждый год растут и цветут. И делать это не раз в год. Цифра 20 миллионов (рублей)… выделенные предыдущими коллегами вам на озеленение, значит, мы отдельно должны посмотреть, куда такие большие средства расходуются. По этому конкретному объекту у меня поручение тогда. Давайте мы посмотрим и проверим в целом, какие были действия со стороны надлежащих должностных лиц, какие рекламации подавались", - сказал Хинштейн.

https://ria.ru/20250418/hinshtejn-2012030281.html

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, курская область, александр хинштейн