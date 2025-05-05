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Власти Кубы назвали условие для роста турпотока из России - РИА Новости, 05.05.2025
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Туризм
 
22:27 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/kuba-2015113239.html
Власти Кубы назвали условие для роста турпотока из России
Власти Кубы назвали условие для роста турпотока из России - РИА Новости, 05.05.2025
Власти Кубы назвали условие для роста турпотока из России
Рост числа прямых рейсов позволит увеличить турпоток из России, заявил министр туризма республики Хуан Карлос Гарсиа Гранда. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T22:27:00+03:00
2025-05-05T22:27:00+03:00
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ГАВАНА, 5 мая — РИА Новости. Рост числа прямых рейсов позволит увеличить турпоток из России, заявил министр туризма республики Хуан Карлос Гарсиа Гранда."Самолеты переполнены. Однако, мы скорее всего столкнемся с уменьшением числа российских туристов. По нашему прогнозу, по итогам первого квартала 2025 года турпоток может сократиться примерно на 50 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сообщил министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсиа Гранда в ходе встречи с представителями российских компаний и журналистами в рамках Международной туристической ярмарки FITCuba 2025, состоявшейся в парке Морро-Кабанья в Гаване.Рейсов на Кубу сейчас меньше, чем в прошлом году, полеты выполняются из Москвы в Гавану, Варадеро и Кайо-Коко.В 2024 году власти Острова Свободы были готовы встретить 200 тысяч россиян. Достичь этого показателя не удалось: республику посетили около 185 тысяч путешественников из РФ.Интерес к Кубе со стороны россиян не снижается и качество туруслуг в стране не стало хуже. Проблема - в нехватке самолетов, объяснил министр."Как только нормализуется геополитическая обстановка, мы сможем рассчитывать на расширение полетных программ", - уточнил чиновник.Как напомнили кубинские власти, само карибское государство, и, разумеется, сектор туризма, страдает от "очень сложной ситуации, включая ужесточение экономической, торговой и финансовой блокады со стороны США."Это оказывает негативное воздействие на наш народ, а также на иностранные компании, поддерживающие торговые и инвестиционные связи на Кубе, подчеркнул премьер-министр карибского государства Мануэль Марреро.Однако, как добавил Гарсиа Гранда, несмотря на все внешние препятствия, страна сохраняет "непоколебимую волю к борьбе за устойчивое развитие туризма перед лицом любых вызовов", а также открыта к международному сотрудничеству во всех сферах экономики и рассчитывает на инвестиционный интерес, в частности, со стороны российских компаний.
https://ria.ru/20240513/kuba-1944750535.html
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туризм, куба, россия, новости - туризм, гавана, куда можно лететь
Туризм, Туризм, Куба, Россия, Новости - Туризм, Гавана, куда можно лететь
Власти Кубы назвали условие для роста турпотока из России

Министр туризма Кубы: рост числа прямых рейсов позволит увеличить турпоток

© РИА Новости / Наталья ДембинскаяУчастники выставки FITCuba-2025 в Гаване
Участники выставки FITCuba-2025 в Гаване - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / Наталья Дембинская
Участники выставки FITCuba-2025 в Гаване
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ГАВАНА, 5 мая — РИА Новости. Рост числа прямых рейсов позволит увеличить турпоток из России, заявил министр туризма республики Хуан Карлос Гарсиа Гранда.
"Самолеты переполнены. Однако, мы скорее всего столкнемся с уменьшением числа российских туристов. По нашему прогнозу, по итогам первого квартала 2025 года турпоток может сократиться примерно на 50 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сообщил министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсиа Гранда в ходе встречи с представителями российских компаний и журналистами в рамках Международной туристической ярмарки FITCuba 2025, состоявшейся в парке Морро-Кабанья в Гаване.
Рейсов на Кубу сейчас меньше, чем в прошлом году, полеты выполняются из Москвы в Гавану, Варадеро и Кайо-Коко.
© РИА Новости / Наталья ДембинскаяОткрытие выставки FITCuba-2025 в Гаване
Открытие выставки FITCuba-2025 в Гаване - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / Наталья Дембинская
Открытие выставки FITCuba-2025 в Гаване
В 2024 году власти Острова Свободы были готовы встретить 200 тысяч россиян. Достичь этого показателя не удалось: республику посетили около 185 тысяч путешественников из РФ.
Интерес к Кубе со стороны россиян не снижается и качество туруслуг в стране не стало хуже. Проблема - в нехватке самолетов, объяснил министр.
"Как только нормализуется геополитическая обстановка, мы сможем рассчитывать на расширение полетных программ", - уточнил чиновник.
Как напомнили кубинские власти, само карибское государство, и, разумеется, сектор туризма, страдает от "очень сложной ситуации, включая ужесточение экономической, торговой и финансовой блокады со стороны США.
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"Это оказывает негативное воздействие на наш народ, а также на иностранные компании, поддерживающие торговые и инвестиционные связи на Кубе, подчеркнул премьер-министр карибского государства Мануэль Марреро.
Однако, как добавил Гарсиа Гранда, несмотря на все внешние препятствия, страна сохраняет "непоколебимую волю к борьбе за устойчивое развитие туризма перед лицом любых вызовов", а также открыта к международному сотрудничеству во всех сферах экономики и рассчитывает на инвестиционный интерес, в частности, со стороны российских компаний.
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