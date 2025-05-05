https://ria.ru/20250505/kuba-2015077600.html

Власти Кубы планируют ввести повсеместную оплату картами "Мир"

Власти Кубы планируют ввести повсеместную оплату картами "Мир" - РИА Новости, 05.05.2025

Власти Кубы планируют ввести повсеместную оплату картами "Мир"

В 2024 Куба приняла 185 тысяч путешественников из России, и власти работают над тем, чтобы привлечь еще больше гостей, предлагая новые виды отдыха, сообщил... РИА Новости, 05.05.2025

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туризм

туризм

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новости - туризм

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карта "мир"

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ГАВАНА, 5 мая — РИА Новости. В 2024 Куба приняла 185 тысяч путешественников из России, и власти работают над тем, чтобы привлечь еще больше гостей, предлагая новые виды отдыха, сообщил министр туризма республики Хуан Карлос Гарсиа Гранда в ходе Международной туристической ярмарки FITCuba-2025, состоявшейся в парке Морро-Кабанья в Гаване.В ходе встречи с российскими предпринимателями и журналистами он напомнил, что страна известна прекрасными пляжами, но намерена диверсифицировать туристический потенциал."У нас есть все возможности для того, чтобы люди ехали не только за солнцем и пляжем, но и за природным, историческим, культурно-образовательным и медицинским туризмом. Мы намерены популяризировать их среди путешественников, у которых есть запрос на разнообразный отдых", — пояснил чиновник.Отдельно Гарсиа Гранда обратил внимание на вопросы платежей, особенно актуальных для российских туристов. Сейчас карты "Мир" на Кубе принимают порядка 20 тысяч гостиниц и торговых точек. Но уже вскоре отечественный "пластик" будет работать везде."Есть отдельные объекты, которые игнорируют решение властей и не принимают карты "Мир". Мы выпустили рекомендации для сферы международного туризма, когда все, независимо от их технических предпочтений, должны принимать этот "пластик", — сказал министр. — Готовимся перейти ко второму этапу: те, кто откажется соблюдать наше условие, не сможет осуществлять свою деятельность".Одной из задач по повышению привлекательности направления для туристов из РФ Гарсиа Гранда обозначил обучение гидов русскому языку. "Сейчас им владеет в основном старшее поколение, но будем обучать и молодежь", — отметил он. Министр уточнил, что сейчас на Кубе есть школы, где обучают русскому при подготовке гидов.

https://ria.ru/20250505/retsepty-2013211424.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, гавана, россия, куба, новости - туризм, куда можно лететь, карта "мир"