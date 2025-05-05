https://ria.ru/20250505/kuba-2015077600.html
Власти Кубы планируют ввести повсеместную оплату картами "Мир"
Власти Кубы планируют ввести повсеместную оплату картами "Мир" - РИА Новости, 05.05.2025
Власти Кубы планируют ввести повсеместную оплату картами "Мир"
В 2024 Куба приняла 185 тысяч путешественников из России, и власти работают над тем, чтобы привлечь еще больше гостей, предлагая новые виды отдыха, сообщил... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T20:16:00+03:00
2025-05-05T20:16:00+03:00
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туризм
туризм
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новости - туризм
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ГАВАНА, 5 мая — РИА Новости. В 2024 Куба приняла 185 тысяч путешественников из России, и власти работают над тем, чтобы привлечь еще больше гостей, предлагая новые виды отдыха, сообщил министр туризма республики Хуан Карлос Гарсиа Гранда в ходе Международной туристической ярмарки FITCuba-2025, состоявшейся в парке Морро-Кабанья в Гаване.В ходе встречи с российскими предпринимателями и журналистами он напомнил, что страна известна прекрасными пляжами, но намерена диверсифицировать туристический потенциал."У нас есть все возможности для того, чтобы люди ехали не только за солнцем и пляжем, но и за природным, историческим, культурно-образовательным и медицинским туризмом. Мы намерены популяризировать их среди путешественников, у которых есть запрос на разнообразный отдых", — пояснил чиновник.Отдельно Гарсиа Гранда обратил внимание на вопросы платежей, особенно актуальных для российских туристов. Сейчас карты "Мир" на Кубе принимают порядка 20 тысяч гостиниц и торговых точек. Но уже вскоре отечественный "пластик" будет работать везде."Есть отдельные объекты, которые игнорируют решение властей и не принимают карты "Мир". Мы выпустили рекомендации для сферы международного туризма, когда все, независимо от их технических предпочтений, должны принимать этот "пластик", — сказал министр. — Готовимся перейти ко второму этапу: те, кто откажется соблюдать наше условие, не сможет осуществлять свою деятельность".Одной из задач по повышению привлекательности направления для туристов из РФ Гарсиа Гранда обозначил обучение гидов русскому языку. "Сейчас им владеет в основном старшее поколение, но будем обучать и молодежь", — отметил он. Министр уточнил, что сейчас на Кубе есть школы, где обучают русскому при подготовке гидов.
https://ria.ru/20250505/retsepty-2013211424.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, гавана, россия, куба, новости - туризм, куда можно лететь, карта "мир"
Туризм, Туризм, Гавана, Россия, Куба, Новости - Туризм, куда можно лететь, Карта "Мир"
Власти Кубы планируют ввести повсеместную оплату картами "Мир"
Глава Минтуризма Кубы Гарсиа Гранда: карты "Мир" будут работать на Кубе везде
ГАВАНА, 5 мая — РИА Новости. В 2024 Куба приняла 185 тысяч путешественников из России, и власти работают над тем, чтобы привлечь еще больше гостей, предлагая новые виды отдыха, сообщил министр туризма республики Хуан Карлос Гарсиа Гранда в ходе Международной туристической ярмарки FITCuba-2025, состоявшейся в парке Морро-Кабанья в Гаване.
В ходе встречи с российскими предпринимателями и журналистами он напомнил, что страна известна прекрасными пляжами, но намерена диверсифицировать туристический потенциал.
"У нас есть все возможности для того, чтобы люди ехали не только за солнцем и пляжем, но и за природным, историческим, культурно-образовательным и медицинским туризмом. Мы намерены популяризировать их среди путешественников, у которых есть запрос на разнообразный отдых", — пояснил чиновник.
Отдельно Гарсиа Гранда обратил внимание на вопросы платежей, особенно актуальных для российских туристов. Сейчас карты "Мир" на Кубе принимают порядка 20 тысяч гостиниц и торговых точек. Но уже вскоре отечественный "пластик" будет работать везде.
"Есть отдельные объекты, которые игнорируют решение властей и не принимают карты "Мир". Мы выпустили рекомендации для сферы международного туризма, когда все, независимо от их технических предпочтений, должны принимать этот "пластик", — сказал министр. — Готовимся перейти ко второму этапу: те, кто откажется соблюдать наше условие, не сможет осуществлять свою деятельность".
Одной из задач по повышению привлекательности направления для туристов из РФ Гарсиа Гранда обозначил обучение гидов русскому языку. "Сейчас им владеет в основном старшее поколение, но будем обучать и молодежь", — отметил он. Министр уточнил, что сейчас на Кубе есть школы, где обучают русскому при подготовке гидов.