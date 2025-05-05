https://ria.ru/20250505/kreml-2015014157.html

Депутат сравнил Зеленского на картинке с горящим Кремлем с вурдалаком

Депутат сравнил Зеленского на картинке с горящим Кремлем с вурдалаком - РИА Новости, 05.05.2025

Депутат сравнил Зеленского на картинке с горящим Кремлем с вурдалаком

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал опубликованную картинку с Владимиром Зеленским, смотрящим на горящий Кремль, троллингом, так как на ней... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T12:16:00+03:00

2025-05-05T12:16:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал опубликованную картинку с Владимиром Зеленским, смотрящим на горящий Кремль, троллингом, так как на ней глава киевского режима похож на вурдалака с безумным взглядом. Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак опубликовал в своих соцсетях картинку с Зеленским, смотрящим на горящий Кремль. "Авторы рисунка сделали медвежью услугу Зеленскому, если б не подпись - никто бы его не узнал. На картине какой-то вурдалак с безумным взглядом, впрочем возможно именно таким и видят своего лидера жители Украины. Вполне допускаю, что автор этого рисунка откровенно троллит главу киевского режима, а тот просто не понял этого", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, мечта о горящей Москве не покидает украинскую власть с 2014 года. "Что нам только не обещали, чем только не пугали, но Кремль 500 лет стоит и стоять будет", - сказал депутат. Как передавало агентство Франс Пресс, Зеленский отверг предложение России о перемирии в дни 80-летия Победы, заявив, что Киев не может гарантировать безопасность зарубежным гостям, которые приедут на парад 9 мая в Москву. В МИД России назвали Зеленского после его слов о том, что он "не гарантирует безопасность на 9 мая на территории России", прямой угрозой, "это классическая угроза террориста международного масштаба".

https://ria.ru/20250325/kartina-2007098231.html

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москва, россия, киев, владимир зеленский, дмитрий белик, андрей ермак, в мире