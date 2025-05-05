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Депутат сравнил Зеленского на картинке с горящим Кремлем с вурдалаком - РИА Новости, 05.05.2025
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12:16 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/kreml-2015014157.html
Депутат сравнил Зеленского на картинке с горящим Кремлем с вурдалаком
Депутат сравнил Зеленского на картинке с горящим Кремлем с вурдалаком - РИА Новости, 05.05.2025
Депутат сравнил Зеленского на картинке с горящим Кремлем с вурдалаком
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал опубликованную картинку с Владимиром Зеленским, смотрящим на горящий Кремль, троллингом, так как на ней... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T12:16:00+03:00
2025-05-05T12:16:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал опубликованную картинку с Владимиром Зеленским, смотрящим на горящий Кремль, троллингом, так как на ней глава киевского режима похож на вурдалака с безумным взглядом. Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак опубликовал в своих соцсетях картинку с Зеленским, смотрящим на горящий Кремль. "Авторы рисунка сделали медвежью услугу Зеленскому, если б не подпись - никто бы его не узнал. На картине какой-то вурдалак с безумным взглядом, впрочем возможно именно таким и видят своего лидера жители Украины. Вполне допускаю, что автор этого рисунка откровенно троллит главу киевского режима, а тот просто не понял этого", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, мечта о горящей Москве не покидает украинскую власть с 2014 года. "Что нам только не обещали, чем только не пугали, но Кремль 500 лет стоит и стоять будет", - сказал депутат. Как передавало агентство Франс Пресс, Зеленский отверг предложение России о перемирии в дни 80-летия Победы, заявив, что Киев не может гарантировать безопасность зарубежным гостям, которые приедут на парад 9 мая в Москву. В МИД России назвали Зеленского после его слов о том, что он "не гарантирует безопасность на 9 мая на территории России", прямой угрозой, "это классическая угроза террориста международного масштаба".
https://ria.ru/20250325/kartina-2007098231.html
https://ria.ru/20250505/gosduma-2014997689.html
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москва, россия, киев, владимир зеленский, дмитрий белик, андрей ермак, в мире
Москва, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Дмитрий Белик, Андрей Ермак, В мире
Депутат сравнил Зеленского на картинке с горящим Кремлем с вурдалаком

Депутат Белик сравнил Зеленского на картинке с горящим Кремлем с вурдалаком

© AP Photo / Roman KoksarovВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© AP Photo / Roman Koksarov
Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал опубликованную картинку с Владимиром Зеленским, смотрящим на горящий Кремль, троллингом, так как на ней глава киевского режима похож на вурдалака с безумным взглядом.
Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак опубликовал в своих соцсетях картинку с Зеленским, смотрящим на горящий Кремль.
Владимир Зеленский на фоне картины с горящим Кремлем - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
В Госдуме прокомментировали картину с Кремлем в офисе Зеленского
25 марта, 08:45
"Авторы рисунка сделали медвежью услугу Зеленскому, если б не подпись - никто бы его не узнал. На картине какой-то вурдалак с безумным взглядом, впрочем возможно именно таким и видят своего лидера жители Украины. Вполне допускаю, что автор этого рисунка откровенно троллит главу киевского режима, а тот просто не понял этого", - сказал Белик РИА Новости.
По его словам, мечта о горящей Москве не покидает украинскую власть с 2014 года.
"Что нам только не обещали, чем только не пугали, но Кремль 500 лет стоит и стоять будет", - сказал депутат.
Как передавало агентство Франс Пресс, Зеленский отверг предложение России о перемирии в дни 80-летия Победы, заявив, что Киев не может гарантировать безопасность зарубежным гостям, которые приедут на парад 9 мая в Москву.
В МИД России назвали Зеленского после его слов о том, что он "не гарантирует безопасность на 9 мая на территории России", прямой угрозой, "это классическая угроза террориста международного масштаба".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
В Госдуме призвали Зеленского не мнить себя неприкасаемым
Вчера, 11:15
 
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