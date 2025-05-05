https://ria.ru/20250505/krasnojarsk-2015019131.html

Улица Почета появилась в Красноярске в честь 80-летия Победы

Улица Почета появилась в Красноярске в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 05.05.2025

Улица Почета появилась в Красноярске в честь 80-летия Победы

Улица Почета в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне появилась на левобережье Красноярска, сообщает пресс-служба администрации Красноярска. РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T12:33:00+03:00

2025-05-05T12:33:00+03:00

2025-05-05T12:33:00+03:00

красноярский край

красноярск

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/05/2015019665_2:0:1881:1057_1920x0_80_0_0_1c45173206b53a0655fb06793f34c87a.png

КРАСНОЯРСК, 5 мая - РИА Новости. Улица Почета в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне появилась на левобережье Красноярска, сообщает пресс-служба администрации Красноярска. "В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне улица, названная в честь знаковой даты в истории России – 9 Мая, на несколько дней превратилась в "улицу ПОЧЁТА". На щитах и призматронах на всём протяжении улицы разместили портреты ветеранов Великой Отечественной войны, которым в этом году решением президента РФ было присвоено звание почётных граждан города", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, жители и гости города могут увидеть их до 10 мая. Баннеры размещены от пересечения с улицы Шахтёров до выезда на Енисейский тракт. "Проезжая или проходя в эти праздничные дни по улице 9 Мая, обратите внимание на портреты наших ветеранов Великой Отечественной войны. Давайте в их лице поблагодарим всё поколение Победителей за подвиг! Преклоняемся перед всеми, кто 80 лет назад подарил нам Победу! Победили тогда! Победим и сейчас!" - цитирует пресс-служба мэра города Владислава Логинова. Отмечается, что в этом году администрация запустила целую серию информационных проектов, рассказывающих о судьбе красноярских ветеранов, вкладе города в Победу, памятных местах на карте Красноярска. С 5 мая в двух кинотеатрах города состоится премьера фильма "Память места: разговор с городом о Великой Победе", после чего он будет показан на красноярских телеканалах. Кроме того, с 8 мая можно будет увидеть серию сюжетов "Именами Героев" на одном из телеканалов города. В них расскажут о героях Советского Союза, именами которых названы школы и улицы Красноярска.

https://ria.ru/20250416/krasnoyarsk-2011559911.html

красноярский край

красноярск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

красноярский край, красноярск, 80-летие победы в великой отечественной войне