https://ria.ru/20250505/krasnojarsk-2015019131.html
Улица Почета появилась в Красноярске в честь 80-летия Победы
Улица Почета появилась в Красноярске в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 05.05.2025
Улица Почета появилась в Красноярске в честь 80-летия Победы
Улица Почета в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне появилась на левобережье Красноярска, сообщает пресс-служба администрации Красноярска. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T12:33:00+03:00
2025-05-05T12:33:00+03:00
2025-05-05T12:33:00+03:00
красноярский край
красноярск
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
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КРАСНОЯРСК, 5 мая - РИА Новости. Улица Почета в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне появилась на левобережье Красноярска, сообщает пресс-служба администрации Красноярска. "В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне улица, названная в честь знаковой даты в истории России – 9 Мая, на несколько дней превратилась в "улицу ПОЧЁТА". На щитах и призматронах на всём протяжении улицы разместили портреты ветеранов Великой Отечественной войны, которым в этом году решением президента РФ было присвоено звание почётных граждан города", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, жители и гости города могут увидеть их до 10 мая. Баннеры размещены от пересечения с улицы Шахтёров до выезда на Енисейский тракт. "Проезжая или проходя в эти праздничные дни по улице 9 Мая, обратите внимание на портреты наших ветеранов Великой Отечественной войны. Давайте в их лице поблагодарим всё поколение Победителей за подвиг! Преклоняемся перед всеми, кто 80 лет назад подарил нам Победу! Победили тогда! Победим и сейчас!" - цитирует пресс-служба мэра города Владислава Логинова. Отмечается, что в этом году администрация запустила целую серию информационных проектов, рассказывающих о судьбе красноярских ветеранов, вкладе города в Победу, памятных местах на карте Красноярска. С 5 мая в двух кинотеатрах города состоится премьера фильма "Память места: разговор с городом о Великой Победе", после чего он будет показан на красноярских телеканалах. Кроме того, с 8 мая можно будет увидеть серию сюжетов "Именами Героев" на одном из телеканалов города. В них расскажут о героях Советского Союза, именами которых названы школы и улицы Красноярска.
https://ria.ru/20250416/krasnoyarsk-2011559911.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красноярский край, красноярск, 80-летие победы в великой отечественной войне
Красноярский край, Красноярск, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Улица Почета появилась в Красноярске в честь 80-летия Победы
Улица Почета в честь 80-летия Победы появилась на левобережье Красноярска
КРАСНОЯРСК, 5 мая - РИА Новости. Улица Почета в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне появилась на левобережье Красноярска, сообщает пресс-служба администрации Красноярска.
"В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне улица, названная в честь знаковой даты в истории России – 9 Мая, на несколько дней превратилась в "улицу ПОЧЁТА". На щитах и призматронах на всём протяжении улицы разместили портреты ветеранов Великой Отечественной войны, которым в этом году решением президента РФ было присвоено звание почётных граждан города", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, жители и гости города могут увидеть их до 10 мая. Баннеры размещены от пересечения с улицы Шахтёров до выезда на Енисейский тракт.
"Проезжая или проходя в эти праздничные дни по улице 9 Мая, обратите внимание на портреты наших ветеранов Великой Отечественной войны. Давайте в их лице поблагодарим всё поколение Победителей за подвиг! Преклоняемся перед всеми, кто 80 лет назад подарил нам Победу! Победили тогда! Победим и сейчас!" - цитирует пресс-служба мэра города Владислава Логинова.
Отмечается, что в этом году администрация запустила целую серию информационных проектов, рассказывающих о судьбе красноярских ветеранов, вкладе города в Победу, памятных местах на карте Красноярска
. С 5 мая в двух кинотеатрах города состоится премьера фильма "Память места: разговор с городом о Великой Победе", после чего он будет показан на красноярских телеканалах. Кроме того, с 8 мая можно будет увидеть серию сюжетов "Именами Героев" на одном из телеканалов города. В них расскажут о героях Советского Союза, именами которых названы школы и улицы Красноярска.