https://ria.ru/20250505/konflikt-2014954197.html

"Принудить к миру": в США призвали резко завершить украинский конфликт

"Принудить к миру": в США призвали резко завершить украинский конфликт - РИА Новости, 05.05.2025

"Принудить к миру": в США призвали резко завершить украинский конфликт

На Владимира Зеленского должно быть оказано давление со стороны США для завершения конфликта, заявил бывший полковник американской армии Дуглас Макгрегор на... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T05:24:00+03:00

2025-05-05T05:24:00+03:00

2025-05-05T05:24:00+03:00

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. На Владимира Зеленского должно быть оказано давление со стороны США для завершения конфликта, заявил бывший полковник американской армии Дуглас Макгрегор на YouTube."Я до сих пор не понимаю, почему никто на Украине так и не устранил Зеленского? Или почему США не оказывают на него давление, чтобы принудить к миру?" — сказал он.Полковник также отметил, что некоторые ястребы в Вашингтоне отчаянно требуют продолжения конфликта для защиты интересов США и так называемой украинской демократии"Украина — это диктатура, она всегда ей была <…> Какие у США могут быть интересы на Украине? Редкоземельные металлы не сыграют большой роли, их там и не так много. Но вот что там точно есть, так это сельское хозяйство. Это большая хлебная корзина", — заключил Макгрегор.Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил, что Вашингтон не оставляет попыток добиться украинского урегулирования. Он заявил, что Штаты знают о позициях Москвы и Киева по вопросу, но они пока слишком далеки.Официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс ранее повторила угрозу выйти из переговорного процесса по украинскому урегулированию, если в нем не будет достаточного прогресса.Как заявлял президент России Владимир Путин, Москва готова к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса, а также к конструктивному взаимодействию с международными партнерами.

https://ria.ru/20250505/blef-2014952950.html

https://ria.ru/20250504/ukraina-2014933542.html

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в мире, сша, украина, владимир зеленский, государственный департамент сша