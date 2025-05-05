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СМИ: КНР отправляет в США товары через третьи страны, чтобы избежать пошлин - РИА Новости, 05.05.2025
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08:08 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/kitaj-2014962140.html
СМИ: КНР отправляет в США товары через третьи страны, чтобы избежать пошлин
СМИ: КНР отправляет в США товары через третьи страны, чтобы избежать пошлин - РИА Новости, 05.05.2025
СМИ: КНР отправляет в США товары через третьи страны, чтобы избежать пошлин
Китайские компании прибегают к отправке своих товаров в США через третьи страны, чтобы избежать введенных президентом США Дональдом Трампом высоких ввозных... РИА Новости, 05.05.2025
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сша
китай
малайзия
дональд трамп
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Китайские компании прибегают к отправке своих товаров в США через третьи страны, чтобы избежать введенных президентом США Дональдом Трампом высоких ввозных пошлин, пишет газета Financial Times. "Китайские экспортеры активизируют усилия, чтобы избежать пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом, отправляя свои товары через третьи страны, чтобы скрыть их истинное происхождение", - говорится в материале газеты. По данным издания, реклама в китайских социальных сетях предлагает экспортерам помощь в поставке товаров в такие страны, как Малайзия, где им будет выдан новый сертификат происхождения, после чего товар будет отправлен в США. При этом, как пишет газета, согласно торговому законодательству США, в случае отправки товаров через третьи страны, для получения нового сертификата происхождения они должны быть подвержены в них "существенной трансформации", подразумевающей переработку или производство. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная в связи с обвинениями в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
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сша, китай, малайзия, дональд трамп, в мире
США, Китай, Малайзия, Дональд Трамп, В мире
СМИ: КНР отправляет в США товары через третьи страны, чтобы избежать пошлин

FT: Китай отправляет в США товары через третьи страны, чтобы избежать пошлин

© AP Photo / Andy WongФлаг КНР
Флаг КНР - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© AP Photo / Andy Wong
Флаг КНР . Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Китайские компании прибегают к отправке своих товаров в США через третьи страны, чтобы избежать введенных президентом США Дональдом Трампом высоких ввозных пошлин, пишет газета Financial Times.
"Китайские экспортеры активизируют усилия, чтобы избежать пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом, отправляя свои товары через третьи страны, чтобы скрыть их истинное происхождение", - говорится в материале газеты.
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4 мая, 19:38
По данным издания, реклама в китайских социальных сетях предлагает экспортерам помощь в поставке товаров в такие страны, как Малайзия, где им будет выдан новый сертификат происхождения, после чего товар будет отправлен в США.
При этом, как пишет газета, согласно торговому законодательству США, в случае отправки товаров через третьи страны, для получения нового сертификата происхождения они должны быть подвержены в них "существенной трансформации", подразумевающей переработку или производство.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная в связи с обвинениями в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
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Трамп приказал ввести пошлины на иностранные фильмы
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