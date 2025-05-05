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Владельцу хаски, напавших на ребенка в Сочи, грозит срок - РИА Новости, 05.05.2025
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14:33 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/khaski-2015065628.html
Владельцу хаски, напавших на ребенка в Сочи, грозит срок
Владельцу хаски, напавших на ребенка в Сочи, грозит срок - РИА Новости, 05.05.2025
Владельцу хаски, напавших на ребенка в Сочи, грозит срок
Владельцу хаски, напавших на мальчика в Сочи, грозит до 3 лет лишения свободы, уголовное дело рассмотрит мировой судья, сообщила в понедельник прокуратура... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T14:33:00+03:00
2025-05-05T14:33:00+03:00
происшествия
сочи
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СОЧИ, 5 мая – РИА Новости. Владельцу хаски, напавших на мальчика в Сочи, грозит до 3 лет лишения свободы, уголовное дело рассмотрит мировой судья, сообщила в понедельник прокуратура Краснодарского края. "Он обвиняется по части 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до 2 лет, либо ограничение свободы на срок до 3 лет", – говорится в Telegram-канале ведомства. Дополнительно сообщается, что законный представитель ребенка подал гражданский иск, чтобы возместить причиненный вред здоровью, а также для получения компенсации из-за нанесенного морального вреда. По данным следствия, 26 февраля в садовом товариществе в Адлерском районе две собаки породы хаски сорвались с цепи и набросились на соседского ребенка. Мальчика с множественными ранами лица доставили в сочинскую больницу, затем вертолетом перевезли в Краснодар. Владелец хаски, 48-летний местный житель, на допросе рассказал, что перед этим не кормил своих собак "некоторое время". Животных усыпили. Мальчика в начале марта перевезли в Москву, где ему делают пластические операции по восстановлению мягких тканей лица, лечение проходит в несколько этапов с перерывами.
https://ria.ru/20250306/zakon-2003268303.html
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происшествия, сочи, краснодарский край, россия
Происшествия, Сочи, Краснодарский край, Россия
Владельцу хаски, напавших на ребенка в Сочи, грозит срок

Владельцу хаски, напавших на мальчика в Сочи, грозит до трех лет лишения свободы

© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
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СОЧИ, 5 мая – РИА Новости. Владельцу хаски, напавших на мальчика в Сочи, грозит до 3 лет лишения свободы, уголовное дело рассмотрит мировой судья, сообщила в понедельник прокуратура Краснодарского края.
"Он обвиняется по части 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до 2 лет, либо ограничение свободы на срок до 3 лет", – говорится в Telegram-канале ведомства.
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Дополнительно сообщается, что законный представитель ребенка подал гражданский иск, чтобы возместить причиненный вред здоровью, а также для получения компенсации из-за нанесенного морального вреда.
По данным следствия, 26 февраля в садовом товариществе в Адлерском районе две собаки породы хаски сорвались с цепи и набросились на соседского ребенка. Мальчика с множественными ранами лица доставили в сочинскую больницу, затем вертолетом перевезли в Краснодар. Владелец хаски, 48-летний местный житель, на допросе рассказал, что перед этим не кормил своих собак "некоторое время". Животных усыпили.
Мальчика в начале марта перевезли в Москву, где ему делают пластические операции по восстановлению мягких тканей лица, лечение проходит в несколько этапов с перерывами.
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