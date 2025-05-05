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Под Калининградом задержали подростков, повредивших стенд к 80-летию Победы - РИА Новости, 05.05.2025
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19:00 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/kaliningrad-2015144734.html
Под Калининградом задержали подростков, повредивших стенд к 80-летию Победы
Под Калининградом задержали подростков, повредивших стенд к 80-летию Победы - РИА Новости, 05.05.2025
Под Калининградом задержали подростков, повредивших стенд к 80-летию Победы
Подростки, которые повредили экспозицию к 80-летию Победы в парке города Черняховска под Калининградом, задержаны по подозрению в хулиганстве, сообщает... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T19:00:00+03:00
2025-05-05T19:00:00+03:00
происшествия
россия
черняховск
калининград
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
день победы
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КАЛИНИНГРАД, 5 мая — РИА Новости. Подростки, которые повредили экспозицию к 80-летию Победы в парке города Черняховска под Калининградом, задержаны по подозрению в хулиганстве, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону. По данным следствия, 2 мая в парке Победы города Черняховска 15-летний и 14-летний местные жители из хулиганских побуждений повредили стенд, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. "Черняховским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Калининградской области в рамках расследования уголовного дела о хулиганстве (часть 2 статья 213 УК РФ) задержаны двое несовершеннолетних", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Оба фигуранта допрошены в качестве подозреваемых. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение. Следствием по уголовному делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на детальное установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования указанного уголовного дела.
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россия
черняховск
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происшествия, россия, черняховск, калининград, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), день победы
Происшествия, Россия, Черняховск, Калининград, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), День Победы
Под Калининградом задержали подростков, повредивших стенд к 80-летию Победы

В Черняховске задержали подростков, повредивших экспозицию к 80-летию Победы

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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КАЛИНИНГРАД, 5 мая — РИА Новости. Подростки, которые повредили экспозицию к 80-летию Победы в парке города Черняховска под Калининградом, задержаны по подозрению в хулиганстве, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.
По данным следствия, 2 мая в парке Победы города Черняховска 15-летний и 14-летний местные жители из хулиганских побуждений повредили стенд, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
"Черняховским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Калининградской области в рамках расследования уголовного дела о хулиганстве (часть 2 статья 213 УК РФ) задержаны двое несовершеннолетних", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Оба фигуранта допрошены в качестве подозреваемых. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение. Следствием по уголовному делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на детальное установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования указанного уголовного дела.
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