https://ria.ru/20250505/kalimatov-2015084665.html

Населенные пункты воинской доблести появятся в Ингушетии

Населенные пункты воинской доблести появятся в Ингушетии - РИА Новости, 05.05.2025

Населенные пункты воинской доблести появятся в Ингушетии

Власти Ингушетии внесли в республиканский парламент законопроект о присвоении почетного звания "Населенный пункт воинской доблести" селам и городам, где... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T15:48:00+03:00

2025-05-05T15:48:00+03:00

2025-05-05T15:48:00+03:00

республика ингушетия

махмуд-али калиматов

80-летие победы в великой отечественной войне

республика ингушетия

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НАЛЬЧИК, 5 мая – РИА Новости. Власти Ингушетии внесли в республиканский парламент законопроект о присвоении почетного звания "Населенный пункт воинской доблести" селам и городам, где проходили боевые действия и были совершены подвиги советскими солдатами в годы Великой Отечественной войны, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов. "В Народном собрании готовится к рассмотрению проект закона, который будет регламентировать порядок присвоения почетного звания "Населенный пункт воинской доблести" селам и городам, где проходили боевые действия и были совершены подвиги советскими солдатами и ополченцами", - написал Калиматов в своем Telegram-канале. Согласно проекту, правом выдвигать претендентов на такое звание наделяются органы местного самоуправления, общественные организации Ингушетии и жители республики. А специальная комиссия при главе республики будет рассматривать обоснованность ходатайств о присвоении населенному пункту почетного звания. Удостоенные его населенные пункты смогут устанавливать связанные с этим памятные знаки и стелы. "Считаю, что его (закона – ред.) принятие в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне станет значимым событием для республики. Это еще один шаг в признании героизма и самоотверженности жителей населенных пунктов и городов, внесших значительный вклад в защиту Отечества. Такое решение укрепит патриотическое воспитание молодежи, сохранит историческую память о подвигах предков и станет стимулом для дальнейшего развития муниципальных образований", - отметил глава Ингушетии. Законопроект будет рассмотрен депутатами Народного собрания республики в ближайшее время.

https://ria.ru/20250422/malgobek-2012844054.html

https://ria.ru/20250411/ingushetija-2010815079.html

республика ингушетия

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махмуд-али калиматов, 80-летие победы в великой отечественной войне, республика ингушетия