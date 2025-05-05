https://ria.ru/20250505/kachkaev-2015099717.html

Депутат Госдумы Качкаев умер из-за остановки сердца

Депутат Госдумы Качкаев умер из-за остановки сердца - РИА Новости, 05.05.2025

Депутат Госдумы Качкаев умер из-за остановки сердца

Причиной смерти депутата Госдумы Павла Качкаева, который до этого 8 лет руководил Уфой, стала остановка сердца, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в своём... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T16:25:00+03:00

2025-05-05T16:25:00+03:00

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уфа

радий хабиров

госдума рф

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УФА, 5 мая - РИА Новости. Причиной смерти депутата Госдумы Павла Качкаева, который до этого 8 лет руководил Уфой, стала остановка сердца, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в своём Telegram-канале. Ранее о кончине политика сообщил депутат башкирского парламента Рустем Ахмадинуров. "Неожиданное и очень печальное известие для всех, кто знал Павла Рюриковича Качкаева. Депутата Госдумы, нашего яркого, всегда жизнерадостного товарища, бывшего мэра Уфы, любимого всеми горожанами. К сожалению, произошло непоправимое. У Павла Рюриковича остановилось сердце", - написал Хабиров. Он принёс соболезнования родным и близким. Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев в своём Telegram-канале отметил, что Качкаев внес огромный вклад в развитие города. "Светлая память. Соболезнования родным и близким", - добавил мэр. Качкаев руководил Уфой с 2003 по 2011 годы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

уфа, радий хабиров, госдума рф