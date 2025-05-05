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Умер депутат Госдумы Павел Качкаев
Умер депутат Госдумы Павел Качкаев - РИА Новости, 05.05.2025
Умер депутат Госдумы Павел Качкаев
Депутат Госдумы, бывший мэр Уфы Павел Качкаев умер на 75-м году жизни в Москве, сообщил башкирский парламентарий Рустем Ахмадинуров в Telegram-канале. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T15:56:00+03:00
2025-05-05T15:56:00+03:00
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УФА, 5 мая — РИА Новости. Депутат Госдумы, бывший мэр Уфы Павел Качкаев умер на 75-м году жизни в Москве, сообщил башкирский парламентарий Рустем Ахмадинуров в Telegram-канале. "Скончался депутат Госдумы России Павел Рюрикович Качкаев. Это был лучший, по моему мнению, мэр Уфы за всю историю и один из самых человечных современных политиков. Последние шесть лет болели с ним вместе на домашних матчах за "Салават Юлаев", который он очень любил. <...> Даже не верится, что его уже нет", — написал он.Парламентарий отметил, что уход политика — огромная утрата для Башкирии.В свою очередь, глава республики Радий Хабиров сообщил, что причиной смерти депутата стала остановка сердца.Качкаев родился 4 октября 1951-го. Окончил Уфимский авиационный институт имени Орджоникидзе. С 2003 по 2011 год был мэром Уфы. В сентябре 2021-го стал депутатом Госдумы от фракции "Единая Россия".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Умер депутат Госдумы Павел Качкаев
Умер депутат Госдумы, бывший мэр Уфы Павел Качкаев