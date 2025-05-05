Рейтинг@Mail.ru
Умер депутат Госдумы Павел Качкаев - РИА Новости, 05.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:56 05.05.2025 (обновлено: 16:45 05.05.2025)
https://ria.ru/20250505/kachkaev-2015087459.html
Умер депутат Госдумы Павел Качкаев
Умер депутат Госдумы Павел Качкаев - РИА Новости, 05.05.2025
Умер депутат Госдумы Павел Качкаев
Депутат Госдумы, бывший мэр Уфы Павел Качкаев умер на 75-м году жизни в Москве, сообщил башкирский парламентарий Рустем Ахмадинуров в Telegram-канале. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T15:56:00+03:00
2025-05-05T16:45:00+03:00
политика
москва
павел качкаев
госдума рф
единая россия
радий хабиров
уфа
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/05/2015088170_0:0:2009:1130_1920x0_80_0_0_2ef0d0dc79c146fd3beb6ff536b6c74f.jpg
УФА, 5 мая — РИА Новости. Депутат Госдумы, бывший мэр Уфы Павел Качкаев умер на 75-м году жизни в Москве, сообщил башкирский парламентарий Рустем Ахмадинуров в Telegram-канале. "Скончался депутат Госдумы России Павел Рюрикович Качкаев. Это был лучший, по моему мнению, мэр Уфы за всю историю и один из самых человечных современных политиков. Последние шесть лет болели с ним вместе на домашних матчах за "Салават Юлаев", который он очень любил. &lt;...&gt; Даже не верится, что его уже нет", — написал он.Парламентарий отметил, что уход политика — огромная утрата для Башкирии.В свою очередь, глава республики Радий Хабиров сообщил, что причиной смерти депутата стала остановка сердца.Качкаев родился 4 октября 1951-го. Окончил Уфимский авиационный институт имени Орджоникидзе. С 2003 по 2011 год был мэром Уфы. В сентябре 2021-го стал депутатом Госдумы от фракции "Единая Россия".
москва
уфа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/05/2015088170_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_db87fc1c71da5782fa55b227db69aae2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, москва, павел качкаев, госдума рф, единая россия, радий хабиров, уфа, россия
Политика, Москва, Павел Качкаев, Госдума РФ, Единая Россия, Радий Хабиров, Уфа, Россия
Умер депутат Госдумы Павел Качкаев

Умер депутат Госдумы, бывший мэр Уфы Павел Качкаев

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПавел Качкаев
Павел Качкаев - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Павел Качкаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
УФА, 5 мая — РИА Новости. Депутат Госдумы, бывший мэр Уфы Павел Качкаев умер на 75-м году жизни в Москве, сообщил башкирский парламентарий Рустем Ахмадинуров в Telegram-канале.
"Скончался депутат Госдумы России Павел Рюрикович Качкаев. Это был лучший, по моему мнению, мэр Уфы за всю историю и один из самых человечных современных политиков. Последние шесть лет болели с ним вместе на домашних матчах за "Салават Юлаев", который он очень любил. <...> Даже не верится, что его уже нет", — написал он.
Парламентарий отметил, что уход политика — огромная утрата для Башкирии.
В свою очередь, глава республики Радий Хабиров сообщил, что причиной смерти депутата стала остановка сердца.
Качкаев родился 4 октября 1951-го. Окончил Уфимский авиационный институт имени Орджоникидзе. С 2003 по 2011 год был мэром Уфы. В сентябре 2021-го стал депутатом Госдумы от фракции "Единая Россия".
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкДепутат Госдумы Павел Качкаев
Депутат Госдумы Павел Качкаев - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Депутат Госдумы Павел Качкаев
 
ПолитикаМоскваПавел КачкаевГосдума РФЕдиная РоссияРадий ХабировУфаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала