https://ria.ru/20250505/kachkaev-2015087459.html

Умер депутат Госдумы Павел Качкаев

Умер депутат Госдумы Павел Качкаев - РИА Новости, 05.05.2025

Умер депутат Госдумы Павел Качкаев

Депутат Госдумы, бывший мэр Уфы Павел Качкаев умер на 75-м году жизни в Москве, сообщил башкирский парламентарий Рустем Ахмадинуров в Telegram-канале. РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T15:56:00+03:00

2025-05-05T15:56:00+03:00

2025-05-05T16:45:00+03:00

политика

москва

павел качкаев

госдума рф

единая россия

радий хабиров

уфа

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/05/2015088170_0:0:2009:1130_1920x0_80_0_0_2ef0d0dc79c146fd3beb6ff536b6c74f.jpg

УФА, 5 мая — РИА Новости. Депутат Госдумы, бывший мэр Уфы Павел Качкаев умер на 75-м году жизни в Москве, сообщил башкирский парламентарий Рустем Ахмадинуров в Telegram-канале. "Скончался депутат Госдумы России Павел Рюрикович Качкаев. Это был лучший, по моему мнению, мэр Уфы за всю историю и один из самых человечных современных политиков. Последние шесть лет болели с ним вместе на домашних матчах за "Салават Юлаев", который он очень любил. <...> Даже не верится, что его уже нет", — написал он.Парламентарий отметил, что уход политика — огромная утрата для Башкирии.В свою очередь, глава республики Радий Хабиров сообщил, что причиной смерти депутата стала остановка сердца.Качкаев родился 4 октября 1951-го. Окончил Уфимский авиационный институт имени Орджоникидзе. С 2003 по 2011 год был мэром Уфы. В сентябре 2021-го стал депутатом Госдумы от фракции "Единая Россия".

москва

уфа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, москва, павел качкаев, госдума рф, единая россия, радий хабиров, уфа, россия