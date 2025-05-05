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В 113 населенных пунктах Югры пройдет шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 05.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
20:35 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/jugra-2015156657.html
В 113 населенных пунктах Югры пройдет шествие "Бессмертного полка"
В 113 населенных пунктах Югры пройдет шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 05.05.2025
В 113 населенных пунктах Югры пройдет шествие "Бессмертного полка"
Шествие "Бессмертного полка" состоится в 113 населенных пунктах Ханты-Мансийского автономного округа в очном формате, сообщил глава региона Руслан Кухарук. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T20:35:00+03:00
2025-05-05T20:35:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
ханты-мансийский автономный округ
сургут
мегион
руслан кухарук
80-летие победы в великой отечественной войне
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 мая – РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" состоится в 113 населенных пунктах Ханты-Мансийского автономного округа в очном формате, сообщил глава региона Руслан Кухарук. "В 80-ю годовщину Великой Победы по улицам 113 городов и поселков Югры пройдет шествие "Бессмертного полка" в традиционном формате. Такое решение приняли сегодня на Организационном комитете по подготовке к проведению праздничных мероприятий с участием глав муниципалитетов и представителей силовых ведомств", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Помимо этого, 9 и 10 мая в рамках акции "Бессмертный полк в небе Югры" семь самолетов с портретами участников Великой Отечественной войны пролетят над Ханты-Мансийском, Нефтеюганском, Сургутом, Нижневартовском, Мегионом и Лангепасом. В общей сложности, отметил глава региона, в округе запланированы к проведению свыше 1800 тематических мероприятий.
https://ria.ru/20250410/shestvie-2010528868.html
ханты-мансийский автономный округ
сургут
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общество, ханты-мансийский автономный округ, сургут, мегион, руслан кухарук, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Ханты-Мансийский автономный округ, Сургут, Мегион, Руслан Кухарук, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В 113 населенных пунктах Югры пройдет шествие "Бессмертного полка"

Шествие Бессмертного полка пройдет в очном формате в 113 городах и поселках Югры

© РИА Новости / Дмитрий ПаршинУчастники акции "Бессмертный полк"
Участники акции Бессмертный полк - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
Участники акции "Бессмертный полк". Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 мая – РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" состоится в 113 населенных пунктах Ханты-Мансийского автономного округа в очном формате, сообщил глава региона Руслан Кухарук.
"В 80-ю годовщину Великой Победы по улицам 113 городов и поселков Югры пройдет шествие "Бессмертного полка" в традиционном формате. Такое решение приняли сегодня на Организационном комитете по подготовке к проведению праздничных мероприятий с участием глав муниципалитетов и представителей силовых ведомств", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Помимо этого, 9 и 10 мая в рамках акции "Бессмертный полк в небе Югры" семь самолетов с портретами участников Великой Отечественной войны пролетят над Ханты-Мансийском, Нефтеюганском, Сургутом, Нижневартовском, Мегионом и Лангепасом. В общей сложности, отметил глава региона, в округе запланированы к проведению свыше 1800 тематических мероприятий.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоХанты-Мансийский автономный округСургутМегионРуслан Кухарук80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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