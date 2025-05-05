https://ria.ru/20250505/jugra-2015156657.html

В 113 населенных пунктах Югры пройдет шествие "Бессмертного полка"

В 113 населенных пунктах Югры пройдет шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 05.05.2025

В 113 населенных пунктах Югры пройдет шествие "Бессмертного полка"

Шествие "Бессмертного полка" состоится в 113 населенных пунктах Ханты-Мансийского автономного округа в очном формате, сообщил глава региона Руслан Кухарук. РИА Новости, 05.05.2025

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2025-05-05T20:35:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

ханты-мансийский автономный округ

сургут

мегион

руслан кухарук

80-летие победы в великой отечественной войне

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 мая – РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" состоится в 113 населенных пунктах Ханты-Мансийского автономного округа в очном формате, сообщил глава региона Руслан Кухарук. "В 80-ю годовщину Великой Победы по улицам 113 городов и поселков Югры пройдет шествие "Бессмертного полка" в традиционном формате. Такое решение приняли сегодня на Организационном комитете по подготовке к проведению праздничных мероприятий с участием глав муниципалитетов и представителей силовых ведомств", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Помимо этого, 9 и 10 мая в рамках акции "Бессмертный полк в небе Югры" семь самолетов с портретами участников Великой Отечественной войны пролетят над Ханты-Мансийском, Нефтеюганском, Сургутом, Нижневартовском, Мегионом и Лангепасом. В общей сложности, отметил глава региона, в округе запланированы к проведению свыше 1800 тематических мероприятий.

https://ria.ru/20250410/shestvie-2010528868.html

ханты-мансийский автономный округ

сургут

мегион

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общество, ханты-мансийский автономный округ, сургут, мегион, руслан кухарук, 80-летие победы в великой отечественной войне