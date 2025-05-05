Израиль атаковал порт и цементный завод в Йемене
ВВС Израиля атаковали порт Ходейда и цементный завод в Йемене, есть погибшие
© AP PhotoПоследствия авиаудара в Ходейде на западе Йемена
© AP Photo
Последствия авиаудара в Ходейде на западе Йемена. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 мая — РИА Новости. ВВС Израиля атаковали объекты движения "Ансар Алла" в йеменском порту Ходейда, а также цементный завод к востоку от города, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ в Telegram-канале.
"Некоторое время назад истребители ВВС Израиля нанесли удары по террористическим целям, принадлежащим террористическому режиму хуситов, на побережье Йемена", — заявили там.
Удар стал ответом на неоднократные атаки на Израиль ракетами класса "земля — земля" и беспилотными летательными аппаратами, добавили военные. По их утверждению, инфраструктура порта Ходейда служит основным источником доходов движения. Кроме того, хуситы используют его для транспортировки иранского вооружения и другого военного оборудования для своих нужд, отметили в ЦАХАЛ.
Атаке также подвергся цементный завод "Баджель" к востоку от города, который используется для строительства туннелей и военной инфраструктуры, следует из заявления армии.
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"Удар по этому заводу наносит ущерб экономике хуситского режима и его военному потенциалу", — говорится в публикации.
В свою очередь, йеменский телеканал Al Masirah сообщил о 42 пострадавших и двух погибших при атаке.
С конца 2023 года йеменское движение "Ансар Алла" выпустило по Израилю несколько сотен баллистических ракет и БПЛА, часть которых достигла израильской территории. Свои атаки хуситы оправдывают солидарностью с палестинцами в секторе Газа. ВВС Израиля провели несколько воздушных операций, в числе которых многочисленные удары по объектам движения в разных районах Йемена.