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Израиль атаковал порт и цементный завод в Йемене - РИА Новости, 05.05.2025
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23:03 05.05.2025 (обновлено: 23:47 05.05.2025)
https://ria.ru/20250505/izrail-2015166781.html
Израиль атаковал порт и цементный завод в Йемене
Израиль атаковал порт и цементный завод в Йемене - РИА Новости, 05.05.2025
Израиль атаковал порт и цементный завод в Йемене
ВВС Израиля атаковали объекты движения "Ансар Алла" в йеменском порту Ходейда, а также цементный завод к востоку от города, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ в... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T23:03:00+03:00
2025-05-05T23:47:00+03:00
в мире
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ходейда (город)
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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 мая — РИА Новости. ВВС Израиля атаковали объекты движения "Ансар Алла" в йеменском порту Ходейда, а также цементный завод к востоку от города, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ в Telegram-канале. "Некоторое время назад истребители ВВС Израиля нанесли удары по террористическим целям, принадлежащим террористическому режиму хуситов, на побережье Йемена", — заявили там.Удар стал ответом на неоднократные атаки на Израиль ракетами класса "земля — земля" и беспилотными летательными аппаратами, добавили военные. По их утверждению, инфраструктура порта Ходейда служит основным источником доходов движения. Кроме того, хуситы используют его для транспортировки иранского вооружения и другого военного оборудования для своих нужд, отметили в ЦАХАЛ.Атаке также подвергся цементный завод "Баджель" к востоку от города, который используется для строительства туннелей и военной инфраструктуры, следует из заявления армии.&quot;Удар по этому заводу наносит ущерб экономике хуситского режима и его военному потенциалу&quot;, — говорится в публикации.В свою очередь, йеменский телеканал Al Masirah сообщил о 42 пострадавших и двух погибших при атаке.С конца 2023 года йеменское движение "Ансар Алла" выпустило по Израилю несколько сотен баллистических ракет и БПЛА, часть которых достигла израильской территории. Свои атаки хуситы оправдывают солидарностью с палестинцами в секторе Газа. ВВС Израиля провели несколько воздушных операций, в числе которых многочисленные удары по объектам движения в разных районах Йемена.
https://ria.ru/20250505/postradavshie-2015076997.html
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в мире, израиль, ходейда (город), йемен, ансар алла, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Израиль, Ходейда (город), Йемен, Ансар Алла, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
Израиль атаковал порт и цементный завод в Йемене

ВВС Израиля атаковали порт Ходейда и цементный завод в Йемене, есть погибшие

© AP PhotoПоследствия авиаудара в Ходейде на западе Йемена
Последствия авиаудара в Ходейде на западе Йемена - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© AP Photo
Последствия авиаудара в Ходейде на западе Йемена. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 мая — РИА Новости. ВВС Израиля атаковали объекты движения "Ансар Алла" в йеменском порту Ходейда, а также цементный завод к востоку от города, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ в Telegram-канале.
"Некоторое время назад истребители ВВС Израиля нанесли удары по террористическим целям, принадлежащим террористическому режиму хуситов, на побережье Йемена", — заявили там.
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Удар стал ответом на неоднократные атаки на Израиль ракетами класса "земля — земля" и беспилотными летательными аппаратами, добавили военные. По их утверждению, инфраструктура порта Ходейда служит основным источником доходов движения. Кроме того, хуситы используют его для транспортировки иранского вооружения и другого военного оборудования для своих нужд, отметили в ЦАХАЛ.
Атаке также подвергся цементный завод "Баджель" к востоку от города, который используется для строительства туннелей и военной инфраструктуры, следует из заявления армии.
«

"Удар по этому заводу наносит ущерб экономике хуситского режима и его военному потенциалу", — говорится в публикации.

В свою очередь, йеменский телеканал Al Masirah сообщил о 42 пострадавших и двух погибших при атаке.
С конца 2023 года йеменское движение "Ансар Алла" выпустило по Израилю несколько сотен баллистических ракет и БПЛА, часть которых достигла израильской территории. Свои атаки хуситы оправдывают солидарностью с палестинцами в секторе Газа. ВВС Израиля провели несколько воздушных операций, в числе которых многочисленные удары по объектам движения в разных районах Йемена.
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