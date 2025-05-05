https://ria.ru/20250505/izrail-2014948394.html

СМИ раскрыли, когда начнется расширение наземной операции в Газе

СМИ раскрыли, когда начнется расширение наземной операции в Газе - РИА Новости, 05.05.2025

СМИ раскрыли, когда начнется расширение наземной операции в Газе

Кабинет безопасности Израиля единогласно одобрил планы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по расширению наземной операции в секторе Газа, оно произойдет после... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T02:20:00+03:00

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израиль

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дональд трамп

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обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Кабинет безопасности Израиля единогласно одобрил планы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по расширению наземной операции в секторе Газа, оно произойдет после завершения поездки президента США Дональда Трампа на Ближний Восток, сообщает журналист Axios Барак Равид в соцсети X со ссылкой на источники. "Кабинет безопасности Израиля единогласно одобрил планы ЦАХАЛ по расширению наземной операции в Газе... Операция, как ожидается, начнется только после того, как президент Трамп завершит свою поездку на Ближний Восток через две недели. До тех пор усилия по достижению перемирия будут продолжаться", - написал журналист. Гостелерадиокомпания Kan в 3 мая сообщила, что Армия обороны Израиля в ближайшие двое суток готовится мобилизовать десятки тысяч резервистов с целью расширения наземной операции в секторе Газа и усиления военного давления на палестинское движения ХАМАС на фоне очередного тупика в переговорах по освобождению израильских заложников.

https://ria.ru/20250402/izrail-2008801974.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, ближний восток, сша, дональд трамп, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году