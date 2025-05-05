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СМИ раскрыли, когда начнется расширение наземной операции в Газе - РИА Новости, 05.05.2025
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02:20 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/izrail-2014948394.html
СМИ раскрыли, когда начнется расширение наземной операции в Газе
СМИ раскрыли, когда начнется расширение наземной операции в Газе - РИА Новости, 05.05.2025
СМИ раскрыли, когда начнется расширение наземной операции в Газе
Кабинет безопасности Израиля единогласно одобрил планы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по расширению наземной операции в секторе Газа, оно произойдет после... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T02:20:00+03:00
2025-05-05T02:20:00+03:00
в мире
израиль
ближний восток
сша
дональд трамп
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Кабинет безопасности Израиля единогласно одобрил планы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по расширению наземной операции в секторе Газа, оно произойдет после завершения поездки президента США Дональда Трампа на Ближний Восток, сообщает журналист Axios Барак Равид в соцсети X со ссылкой на источники. "Кабинет безопасности Израиля единогласно одобрил планы ЦАХАЛ по расширению наземной операции в Газе... Операция, как ожидается, начнется только после того, как президент Трамп завершит свою поездку на Ближний Восток через две недели. До тех пор усилия по достижению перемирия будут продолжаться", - написал журналист. Гостелерадиокомпания Kan в 3 мая сообщила, что Армия обороны Израиля в ближайшие двое суток готовится мобилизовать десятки тысяч резервистов с целью расширения наземной операции в секторе Газа и усиления военного давления на палестинское движения ХАМАС на фоне очередного тупика в переговорах по освобождению израильских заложников.
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израиль
ближний восток
сша
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в мире, израиль, ближний восток, сша, дональд трамп, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Ближний Восток, США, Дональд Трамп, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
СМИ раскрыли, когда начнется расширение наземной операции в Газе

Axios: операцию в Газе расширят после поездки Трампа на Ближний Восток

© AP Photo / Jehad AlshrafiСектор Газа
Сектор Газа - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© AP Photo / Jehad Alshrafi
Сектор Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Кабинет безопасности Израиля единогласно одобрил планы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по расширению наземной операции в секторе Газа, оно произойдет после завершения поездки президента США Дональда Трампа на Ближний Восток, сообщает журналист Axios Барак Равид в соцсети X со ссылкой на источники.
"Кабинет безопасности Израиля единогласно одобрил планы ЦАХАЛ по расширению наземной операции в Газе... Операция, как ожидается, начнется только после того, как президент Трамп завершит свою поездку на Ближний Восток через две недели. До тех пор усилия по достижению перемирия будут продолжаться", - написал журналист.
Гостелерадиокомпания Kan в 3 мая сообщила, что Армия обороны Израиля в ближайшие двое суток готовится мобилизовать десятки тысяч резервистов с целью расширения наземной операции в секторе Газа и усиления военного давления на палестинское движения ХАМАС на фоне очередного тупика в переговорах по освобождению израильских заложников.
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Израиль расширит операции в секторе Газа, заявил Кац
2 апреля, 07:19
 
В миреИзраильБлижний ВостокСШАДональд ТрампХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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